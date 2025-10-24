Liên hợp quốc tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các ưu tiên phát triển của Việt Nam

Chiều 24-10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón cấp Nhà nước đối với Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón cấp Nhà nước Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, chiều 24-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), từ ngày 24 đến 25-10, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.

Đội tiêu binh và các cháu thiếu nhi Thủ đô đứng dọc thảm đỏ chào mừng nhà lãnh đạo Liên hợp quốc. Ảnh: QUANG PHÚC

Đoàn xe hộ tống đưa Tổng Thư ký António Guterres tiến vào Phủ Chủ tịch. Chủ tịch nước Lương Cường nồng nhiệt chào đón Tổng Thư ký António Guterres thăm chính thức Việt Nam.

Đội tiêu binh và các cháu thiếu nhi Thủ đô đứng dọc thảm đỏ chào mừng nhà lãnh đạo Liên hợp quốc. Đại diện các cháu thiếu nhi trao tặng Tổng Thư ký Liên hợp quốc bó hoa tươi thắm.

Chủ tịch nước Lương Cường nồng nhiệt chào đón Tổng Thư ký António Guterres thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký António Guterres đi dọc thảm đỏ trước sự chào đón của các thành viên chính thức tháp tùng hai nhà lãnh đạo.

Sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres sinh năm 1949, quốc tịch Bồ Đào Nha. Ông là Tổng Thư ký của Liên hợp quốc từ năm 2017 đến nay và là người thứ 9 giữ vị trí này kể từ khi Liên hợp quốc được thành lập. Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres luôn bày tỏ cam kết tăng cường quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc và khẳng định coi Việt Nam là đối tác quan trọng của Liên hợp quốc trên mọi lĩnh vực.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đã tiến hành hội đàm chiều 24-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường đề xuất 5 lĩnh vực trọng tâm trong hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc thời gian tới.

Trong đó, Liên hợp quốc cần cải tổ nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Quá trình này, Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận nếu Liên hợp quốc muốn đặt trụ sở cơ quan, tổ chức ở Việt Nam. Việt Nam cũng sẵn sàng tham gia đóng góp nhiều hơn vào các hoạt động gìn giữ hòa bình.

Bên cạnh đó, hợp tác chiến lược Việt Nam - Liên hợp quốc cần theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tập trung các lĩnh vực ưu tiên như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, các thách thức an ninh phi truyền thống, chuyển đổi năng lượng công bằng; tăng cường hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng; đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác ASEAN - Liên hợp quốc.

Tổng Thư ký António Guterres đánh giá cao vai trò, vị thế, uy tín và những đóng góp tích cực, nổi bật của Việt Nam trong thời gian qua đối với công việc chung của Liên hợp quốc trên tất cả các lĩnh vực trụ cột, nổi bật là việc chủ trì tổ chức lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội và tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Tổng Thư ký khẳng định Liên hợp quốc sẽ tiếp tục đồng hành, quan tâm, hỗ trợ các ưu tiên phát triển của Việt Nam, đồng thời bày tỏ kỳ vọng Việt Nam sẽ phát huy hơn nữa vai trò, vị thế và tiếng nói của mình tại Liên hợp quốc.

Tại hội đàm, hai bên nhất trí cần tiếp tục củng cố chủ nghĩa đa phương với Liên hợp quốc đóng vai trò trung tâm, đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế, tinh thần đoàn kết, hợp tác trong bối cảnh tình hình an ninh - chính trị thế giới và khu vực có nhiều biến động khó lường. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hơn nữa hợp tác ASEAN - Liên hợp quốc và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh và phát triển tại khu vực.

Trước đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cùng đoàn đại biểu đặt hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn và đặt hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres và đoàn đại biểu đặt hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội, chiều 24-10. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres và đoàn đại biểu đặt hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều 24-10. Ảnh: VIẾT CHUNG

