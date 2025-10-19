Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tăng trưởng kinh tế của TP Cần Thơ phải dẫn dắt cả ĐBSCL

Sáng 19-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc hơn 400 cử tri là lãnh đạo chủ chốt các xã, phường trên địa bàn TP Cần Thơ, trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Cùng tham dự có các đồng chí: Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ; Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Thành ủy Cần Thơ; Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ…

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc với cử tri TP Cần Thơ

Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ đã thông tin về nội dung kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và tình hình hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn.

Theo báo cáo của Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ, các ngành chức năng Trung ương, thành phố đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn; thông tin chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền 2 cấp được phổ biến rộng rãi, tạo đồng thuận trong hệ thống chính trị và nhân dân.

Các địa phương chủ động, nghiêm túc triển khai, bảo đảm tiến độ; bước đầu đạt kết quả tích cực. Hoạt động chính quyền xã, phường dần ổn định; giải quyết thủ tục hành chính cơ bản kịp thời; Trung tâm hành chính công vận hành ổn định; Bộ Nội vụ kịp thời hướng dẫn tháo gỡ một số vướng mắc.

Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn trong tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, cụ thể: Chưa thống nhất quy định về thành lập phòng chuyên môn cấp xã; thiếu hướng dẫn đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã; một số văn bản chuyên ngành làm phát sinh thêm đầu mối đơn vị sự nghiệp công. Chưa có hướng dẫn đầy đủ về danh mục đơn vị sự nghiệp cung ứng dịch vụ công cơ bản thiết yếu. Ngoài ra, vẫn còn một số chồng chéo trong phân cấp thẩm quyền giữa các văn bản (giữa các lĩnh vực nội vụ, giáo dục, tài chính...).

Các đại biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri là lãnh đạo các xã, phường đã gửi lời trân trọng cám ơn Thủ tướng, trong tình hình Thủ tướng vừa đi khảo sát thực địa tình hình một số địa phương đang bị ảnh hưởng bởi bão lũ, mặc dù sát kỳ họp Quốc hội thứ 10 nhưng vẫn về tiếp xúc, gặp gỡ với cử tri Cần Thơ.

Theo ý kiến cử tri, từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến nay, có thể khẳng định chuyển đổi số đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp ở TP Cần Thơ. Để giữ chân đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng… cử tri kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đề xuất Bộ KH-CN sớm ban hành Thông tư hướng dẫn xác định vị trí việc làm về chuyển đổi số để cán bộ phụ trách được hưởng mức hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 179/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, đề xuất Bộ Y tế sớm ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thay thế Thông tư 33/2015/TT-BYT ngày 27-10-2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất mô hình trong cả nước, sớm ổn định tổ chức bộ máy của Trạm y tế theo định hướng của Trung ương về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp...

Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đề xuất Bộ VH-TT-DL sớm tham mưu Chính phủ hoặc kịp thời ban hành hướng dẫn theo thẩm quyền các nội dung quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, cũng như cơ cấu tổ chức của Trung tâm văn hóa - thể thao và truyền thanh cấp xã. Để qua đó, Trung tâm này có căn cứ pháp lý tổ chức hoạt động, đảm bảo tính thống nhất đồng bộ và phát huy hiệu quả gắn với mô hình chính quyền cấp xã mới sau sáp nhập.

Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Theo các cử tri, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các nhiệm vụ trong lĩnh vực xây dựng cơ bản đã được UBND cấp xã thực hiện tốt, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi nêu trên vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, như: Khối lượng công việc phân cấp khá lớn, trong khi năng lực cán bộ còn hạn chế; một số quy định chuyên ngành mới được ban hành, dẫn đến việc cập nhật, triển khai ở cơ sở còn lúng túng. Đề xuất, kiến nghị Quốc hội sớm sửa đổi Luật Xây dựng theo hướng phân quyền, phân cấp rõ ràng, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh và thúc đẩy khu vực tư nhân trong lĩnh vực xây dựng nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thuận lợi hơn cho công tác quản lý nhà nước về xây dựng của cấp xã, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương nhanh và bền vững.

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo Bộ NN-MT, Bộ Tài chính, Bộ KH-CN đã trực tiếp giải đáp các kiến nghị của cử tri về liên quan đến việc tách thửa, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia...

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của cử tri rất sát với thực tế; đồng thời cho biết Trung ương đang tập trung rà soát và sớm điều chỉnh các chính sách còn vướng mắc trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Thông tin về kỳ họp Quốc hội sắp tới, Thủ tướng nhấn mạnh: Đây là kỳ họp có khối lượng công việc nặng và kỷ lục nhất. Nhưng đây cũng là trách nhiệm cao quý vì sự phát triển của đất nước, vì mục tiêu tăng trưởng năm 2025 và những năm tiếp theo. Quốc hội và Chính phủ đang làm việc ngày đêm, làm thêm ngày nghỉ, tất cả là vì nhân dân, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp. Tình hình kinh tế - xã hội trong 9 tháng đầu năm 2025, kinh tế vĩ mô tiếp tục tăng trưởng ổn; kiểm soát lạm phát, kịp thời khắc phục hậu quả bão lụt… Đây là điểm sáng của Chính phủ trong nhiệm kỳ. Công tác đối ngoại được tăng cường, vị thế đất nước ngày càng tăng lên trên trường quốc tế. Đây là kết quả của sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, nỗ lực của chính quyền các cấp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến tiếp xúc cử tri tại TP Cần Thơ

Thủ tướng ghi nhận và biểu dương một số kết quả đạt được của TP Cần Thơ trong phát triển kinh tế - xã hội và an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của TP Cần Thơ. Trước tiên, Cần Thơ phải nỗ lực phấn đấu đưa tăng trưởng tiên phong đi đầu trong khu vực ĐBSCL. Có giải pháp hiệu quả khắc phục tình trạng giải ngân vốn đầu tư công chậm. Theo Thủ tướng, sau hơn 3 tháng vận hành chính quyền địa phương hai cấp cơ bản đạt được kết quả tích cực, nhân dân đồng tình, vì chính quyền gần dân, vì dân, sát dân hơn.

Thủ tướng nhấn mạnh, TP Cần Thơ cần tăng cường giám sát, kiểm tra, sắp xếp lại các trụ sở và khai thác sử dụng có hiệu quả các trụ sở dôi dư, tránh lãng phí... Đồng thời, tiếp tục sắp xếp, bố trí lại cán bộ theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền rõ kết quả. Quan trọng là cán bộ phải tự thân phấn đấu học tập nâng cao trình độ. TP Cần Thơ phải tiên phong gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực không để thua không kém các tỉnh khác trong vùng. Tăng trưởng kinh tế của Cần Thơ phải dẫn dắt cả vùng, không thể để thấp hơn bình quân cả nước.

Thủ tướng kỳ vọng, lãnh đạo của TP Cần Thơ trong nhiệm kỳ mới sẽ đủ sức đủ tài khắc phục các hạn chế kéo dài nhiều năm. Tập trung đẩy nhanh hoàn thành các công trình dự án trọng điểm bị ách tắc thời gian qua như dự án mở rộng quốc lộ 91, đường Vành đai phía Tây, Bệnh viện Ung bướu... Những cán bộ chần chừ không chịu làm sợ trách nhiệm phải xử lý, thay ngay - nhất là những người vô cảm với nhân dân, tuyệt đối không để tồn tại trong tổ chức, bộ máy. Lãnh đạo TP Cần Thơ phải thẳng thắn nhận diện khó khăn, không né tránh sự thật để từ đó thay đổi cách làm, đưa Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững.

VĨNH TƯỜNG