Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 3 Bộ trưởng

Ngày 25-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ công bố các Quyết định bổ nhiệm các Phó Thủ tướng: Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng; Bộ trưởng các bộ: Ngoại giao, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường.

Thủ tướng trao quyết định và tặng hoa các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng

Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã công bố và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao các quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm nhân sự.

Trước đó, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước đã tiến hành các quy trình, thủ tục, phê chuẩn, quyết định bổ nhiệm đối với 5 đồng chí thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà và đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức vụ Phó Thủ tướng.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng các bộ nhiệm kỳ 2021-2026; điều này thể hiện niềm tin, sự tín nhiệm, kỳ vọng lớn của Đảng, Nhà nước đối với các đồng chí, đây là niềm vinh dự, tự hào.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Quốc hội, Chủ tịch nước đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, đồng hành cùng Chính phủ và tiếp tục quan tâm kiện toàn bộ máy, bổ sung cán bộ lãnh đạo Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Với đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, lần đầu tiên, Chính phủ có một nữ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ chúc mừng Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những cống hiến và nỗ lực bền bỉ của các đồng chí trên các cương vị công tác. Dù ở vị trí nào, các đồng chí cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng tạo nên thành tựu chung và sự lớn mạnh, trưởng thành của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thủ tướng nêu rõ, thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, khối lượng công việc cần hoàn thành vẫn rất lớn, yêu cầu chất lượng cao, bảo đảm tiến độ kịp thời, nhiệm vụ đặt ra đối với Chính phủ vẫn hết sức nặng nề. Trong đó, góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đủ tâm, đủ tầm, đủ tài, đủ sức; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tập trung triển khai các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt.

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng Chính phủ "kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân", các thành viên Chính phủ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết định theo thẩm quyền, theo chức trách, nhiệm vụ được giao; ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng nền hành chính hiện đại, thông minh, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Thủ tướng cũng nêu rõ, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; phấn đấu tăng trưởng GDP từ 8,3-8,5% trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số bền vững trong những năm tới; nâng cao tự chủ chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển theo hướng xanh, số, tuần hoàn, chia sẻ; thực hiện tốt an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân…

Đặc biệt, Thủ tướng nêu rõ, từ giờ đến cuối năm có một số nhiệm vụ quan trọng, cấp bách cần tập trung triển khai, trong đó có việc phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công; chuẩn bị khởi công, khánh thành đồng loạt các công trình, dự án quy mô lớn, trọng điểm vào ngày 19-12-2025…

Thủ tướng tin tưởng và mong muốn rằng, các đồng chí tân Phó Thủ tướng, tân Bộ trưởng sẽ chung sức, đồng lòng cùng với tập thể Chính phủ đoàn kết, thống nhất, kế thừa, phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu của Chính phủ; phát huy điểm mạnh, kinh nghiệm công tác, nỗ lực cống hiến, phấn đấu cao hơn nữa trên con đường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động...

PHAN THẢO