Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng

Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về công tác nhân sự, trong đó có nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm. Ảnh: VIẾT CHUNG

Văn phòng Quốc hội cho biết, sáng 25-10, ngày làm việc thứ 6 của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, sau khi tiến hành đầy đủ các bước theo quy trình về công tác nhân sự, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

- Nghị quyết của Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Hữu Đông, kết quả như sau: có 442 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,25% tổng số ĐBQH); trong đó, có 442 đại biểu tán thành (bằng 93,25% tổng số ĐBQH, bằng 100% tổng số ĐBQH có mặt).

- Nghị quyết bầu Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV đối với bà Nguyễn Thanh Hải; bầu Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu đối với ông Nguyễn Hữu Đông; bầu Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đối với ông Lê Quang Mạnh, kết quả như sau: có 434 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91,56% tổng số ĐBQH); trong đó, có 434 đại biểu tán thành (bằng 91,56% tổng số ĐBQH, bằng 100% tổng số ĐBQH có mặt).

Tân Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: QUANG PHÚC

- Nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng, kết quả như sau: có 430 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 90,72% tổng số ĐBQH); trong đó, có 429 đại biểu tán thành (bằng 90,51% tổng số ĐBQH), có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,21% tổng số ĐBQH).

Tân Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng. Ảnh: QUANG PHÚC

- Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Hoài Trung giữ chức bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Trần Đức Thắng giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ, kết quả như sau: có 427 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 90,08% tổng số ĐBQH); trong đó, có 427 đại biểu tán thành (bằng 90,08% tổng số ĐBQH, bằng 100% tổng số ĐBQH có mặt).

Quốc hội bỏ phiếu kín về việc phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với các ông: Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Hữu Đông, Lê Quang Mạnh.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức điện tử, kết quả như sau: có 429 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 90,51% tổng số ĐBQH); trong đó, có 429 đại biểu tán thành (bằng 90,51% tổng số ĐBQH, bằng 100% tổng số ĐBQH có mặt).

ANH PHƯƠNG