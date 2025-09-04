Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các bộ, cơ quan

Chiều 4-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định của Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các bộ, cơ quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao các quyết định của Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các bộ, cơ quan.

Thực hiện các quyết định, ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng đã có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm các đồng chí: Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Vũ Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế; Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng, giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ; Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng, giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam.

Thủ tướng cũng quyết định điều động, bổ nhiệm các đồng chí: Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, giữ chức Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Vũ Hải Quân, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ KH-CN; Lê Quân, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.

Thủ tướng trao quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT giữ chức Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Phát biểu tại hội nghị công bố và trao các quyết định của Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các bộ, cơ quan, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phân tích tình hình thế giới và khu vực thời gian tới, với khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ thuận lợi, đồng thời cho rằng phải có tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, thích ứng nhanh với tình hình.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, nhất là các đồng chí lãnh đạo đoàn kết, thống nhất, "cùng đội ngũ, cùng chí hướng, cùng mục tiêu". Thủ tướng đề nghị các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm bắt nhịp ngay vào công việc; cùng tập thể lãnh đạo các bộ, cơ quan tăng cường đoàn kết, hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ. Trước mắt, tập trung cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong các lĩnh vực đầu tư, nghiên cứu KH-CN, GD-ĐT, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Thủ tướng trao quyết định về việc điều động, bổ nhiệm Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM Vũ Hải Quân giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ KH-CN

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan tạo điều kiện để các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm phát huy năng lực, trình độ, tâm huyết với tinh thần tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích của Đảng, nhân dân; trước mắt đóng góp cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2025, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, hùng cường, thịnh vượng của dân tộc.

Cũng tại hội nghị, Thủ tướng đã trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Lê Hoài Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao quyết định tiếp nhận đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

