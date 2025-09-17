Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Brunei

Đại tướng Nguyễn Tân Cương tặng hoa chào mừng Thiếu tướng Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Tại hội đàm, hai bên đã cùng nhau trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh vai trò quan trọng của ASEAN trong định hình và duy trì cấu trúc an ninh khu vực, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các nước thành viên, cũng như giữa ASEAN với các đối tác; đồng thời đánh giá cao tài liệu chiến lược "ADMM và ADMM+ sẵn sàng cho tương lai" do Brunei và Singapore xây dựng, đã được Hội nghị ADMM thông qua năm 2024 và sáng kiến "An ninh Cơ sở hạ tầng trọng yếu dưới nước" do Brunei, Singapore và Thái Lan đồng đề xuất trong năm 2025.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei duyệt đội danh dự. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Về tình hình Biển Đông, Đại tướng Nguyễn Tân Cương mong muốn Brunei tiếp tục phối hợp thúc đẩy lập trường của ASEAN là giải quyết mọi vấn đề bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm kết thúc đàm phán và ký kết Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Tại hội đàm, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã bày tỏ vui mừng trước kết quả hợp tác quân sự, quốc phòng giữa hai nước trong thời gian qua, nổi bật là các lĩnh vực như: trao đổi đoàn các cấp; các cơ chế tham vấn giữa lực lượng hải quân và không quân hai nước; cử tàu thăm, giao lưu, trao đổi chuyên môn; đào tạo; tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương nhất là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt và sự kiện quốc tế do mỗi bên tổ chức.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei chụp ảnh chung. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cảm ơn Brunei đã cử đoàn cấp cao do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thứ hai sang dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 2 (tháng 12-2024).

Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp nhằm triển khai hiệu quả một số nội dung: duy trì trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao và các cơ chế hợp tác như tham vấn giữa các quân chủng và nhóm làm việc chung về hợp tác quân sự, quốc phòng; thúc đẩy hợp tác đào tạo; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như công nghiệp quốc phòng, hậu cần, quân y, tìm kiếm - cứu nạn, chống khủng bố, an ninh mạng; tiếp tục tham vấn chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương và các sự kiện quốc tế do mỗi bên tổ chức.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao đổi với Thiếu tướng Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Thiếu tướng Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Đại tướng Nguyễn Tân Cương dành cho đoàn; đồng thời tin tưởng chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn sẽ thành công tốt đẹp.

Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei cũng bày tỏ ấn tượng về chuyến thăm Việt Nam và dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam; đồng thời, chúc mừng Quốc khánh Việt Nam, qua đó thể hiện rõ vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thiếu tướng Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi tại cuộc hội đàm. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Tại hội đàm, Thiếu tướng Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi bày tỏ thống nhất với các nội dung mà Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã nêu trong hội đàm; cho rằng, hai bên có thể nghiên cứu phát triển thêm các lĩnh vực hợp tác mới mà hai bên có tiềm năng và nhu cầu, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

