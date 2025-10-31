Phát triển hơn nữa quan hệ thực chất Việt Nam - Brunei

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 31-10, nhân dịp dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2025 tại Gyeongju, Hàn Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp với Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah. Ảnh: TTXVN

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng được gặp lại, đánh giá cao sự phát triển hiệu quả của quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Brunei; nhất trí phối hợp chặt chẽ để đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường hoan nghênh Quốc vương Brunei sẽ thăm Việt Nam trong năm 2025, nhất trí tiếp tục thúc đẩy tiếp xúc, trao đổi đoàn ở cấp cao và các cấp; duy trì triển khai các cơ chế hợp tác song phương; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Brunei giai đoạn 2023-2027; tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là 4 lĩnh vực ưu tiên gồm: dầu khí, hóa chất, chế biến thực phẩm Halal, du lịch và giao lưu nhân dân.

Khẳng định tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Brunei mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, Chủ tịch nước đề nghị hai bên phối hợp, sớm ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực Halal; mong Brunei hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam về quy trình sản xuất, cấp chứng chỉ cho hàng nông sản và các sản phẩm Halal; tạo điều kiện cho sản phẩm Halal của Việt Nam có thể xuất khẩu sang Brunei và tham gia vào chuỗi cung ứng hàng hóa, thực phẩm Halal toàn cầu.

Về phần mình, Quốc vương Brunei bày tỏ sự coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác thực chất với Việt Nam, trong đó có các lĩnh vực kinh tế thương mại, năng lượng, dầu khí, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Chúc mừng Việt Nam tái đắc cử là thành viên của Hội đồng Nhân quyền của Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028, Quốc vương cho rằng Việt Nam đang đóng vai trò ngày càng tích cực trong thúc đẩy hợp tác đa phương trên thế giới. Quốc vương cho biết Brunei sẽ tiếp tục duy trì hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ Việt Nam thông qua các chương trình học bổng, trong đó có chương trình đào tạo tiếng Anh.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí về việc tăng cường đoàn kết, thống nhất và giữ vững vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở khu vực; thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm, bao gồm vấn đề Biển Đông, thúc đẩy đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Theo TTXVN