"Bốn kiên định" là mệnh lệnh từ trái tim

Bước vào kỷ nguyên mới, “bốn kiên định” trong công tác chính trị, tư tưởng của Đảng không chỉ là nguyên tắc cốt lõi tư duy lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ mới, mà trở thành điểm tựa vững chắc của niềm tin, kỳ vọng của hàng triệu cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Bản lĩnh Việt Nam trong mọi thời cuộc

Có thể khẳng định, “bốn kiên định” là bản lĩnh Việt Nam dù tình hình và thời cuộc thế giới có đổi khác. Khi tình hình thế giới ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự báo, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân thường trăn trở: "Làm sao để đổi mới, để vươn mình, phát triển mạnh mẽ mà bền vững?"; "Làm sao để hội nhập mà không hòa tan?"...

Người dân đến l ăng Chủ tịch Hồ Chí Minh viếng Bác

Hiện nay, các thế lực thù địch trong và ngoài nước ra sức hoạt động chống phá, xuyên tạc. Trong bối cảnh đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở nên cấp bách, vấn đề có tính sống còn của Đảng.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng được cụ thể tại Hội nghị lần thứ 2, khẳng định đường lối chiến lược, quyết sách và bản lĩnh của Đảng nhất quán “bốn kiên định”. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù khó khăn, phức tạp đến đâu, kẻ thù ra sức hoạt động chống phá tới mức nào thì toàn Đảng, toàn quân, toàn dân càng phải giữ vững niềm tin tuyệt đối con đường mà Đảng, nhân dân, đất nước ta đã lựa chọn.

Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chính là nền tảng, cơ sở để Đảng ta giữ vững bản chất cách mạng, trung thành với những nguyên lý cốt lõi, vận dụng linh hoạt, phát triển sáng tạo, phù hợp với điều kiện, thực tiễn Việt Nam và yêu cầu của thời đại; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới; kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

Có thể nói, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng, là bệ phóng bất di bất dịch. Thực hiện công cuộc đổi mới có nguyên tắc, không chệch hướng để không ngừng thúc đẩy tiến bộ xã hội, giải phóng sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực, mở rộng không gian phát triển, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Một trong những vấn đề mang tính cốt lõi chính là phải giữ vững, kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

Cùng đó là việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; thống nhất ý chí và hành động; giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

Đây không phải là những khái niệm trừu tượng, mà là bản lĩnh chính trị thể hiện trong các quyết sách và quy định của Đảng. Đối với mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, đó là niềm tin tuyệt đối, xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, ổn định, tự lực, tự cường xã hội chủ nghĩa, phát triển giàu mạnh. Đó cũng là kim chỉ nam của hành động để giữ mình không sa ngã trước những cám dỗ, giữ vững tay chèo lái mặt trận tư tưởng của Đảng.

Niềm tin được thể chế hóa

Ngày 8-4-2026, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quy định số 19-QĐ/TW (quy định số 19) về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

Quy định số 19 quy định mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, nội dung, phương thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; chế độ kiểm tra, giám sát, khen thưởng và xử lý vi phạm trong công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

Quy định nêu nguyên tắc công tác chính trị, tư tưởng phải lấy mục tiêu kiên trì, bảo vệ và phát huy "bốn kiên định" làm định hướng hành động. Quán triệt quan điểm chính trị, tư tưởng và tổ chức tạo ra nội lực tinh thần để Đảng lãnh đạo dân tộc đi xa, đi nhanh và đi vững chắc, phát triển bền vững.

Nếu “bốn kiên định” là nền tảng chính trị - tư tưởng cốt lõi thì Quy định số 19 chính là khung quy định về phép Đảng, kỷ luật, kỷ cương, là thước đo phẩm chất chính trị cốt lõi của cán bộ, đảng viên.

Toàn Đảng, xã hội và nhân dân quan tâm, kỳ vọng vào quy định này như một “bộ lọc” chặt chẽ và nghiêm khắc, củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa có tâm, vừa có tầm, dám nghĩ, dám làm, làm đến cùng và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của nhân dân, đất nước.

Đồng thuận và khát vọng bứt phá

Lịch sử phát triển của dân tộc ta từ ngày có Đảng và Bác Hồ, trải qua gần một thế kỷ, thành tựu vĩ đại mà dân tộc ta giành được là một nước Việt Nam thống nhất, ổn định phát triển và ngày càng giàu mạnh. Tổng kết thành tựu hơn 40 năm đổi mới, có thể thấy đất nước ta chưa bao giờ phát triển và có cơ đồ, vị thế to lớn, huy hoàng như ngày nay.

Việt Nam đã vượt lên trở thành quốc gia có cơ đồ vững chắc, nhân dân là chủ thể - đời sống người dân cả về vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao, vị thế, uy tín trên quốc tế không ngừng được khẳng định, tạo tiền đề để Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thịnh vượng vào năm 2045.

Trong tình hình mới, sau bước chuyển mình mạnh mẽ của cuộc cách mạng về thể chế, vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, “bốn kiên định” càng được khẳng định, với nội hàm mới tiếp tục phát triển, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Bởi nó chạm đến nguyện vọng, tâm tư, tình cảm sâu thẳm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trên mọi miền Tổ quốc và đồng bào ta ở nước ngoài về một nước Việt Nam hòa bình, phát triển, phồn vinh và hùng mạnh.

Cần nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống. Đường đi đã rõ, quyết sách đã tường, khẩu hiệu lúc này là bứt phá, tăng tốc, hành động và hành động, nói ít làm nhiều, làm đến cùng. Đội ngũ cán bộ trên dưới đồng lòng, chỉ một con đường, nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số.

Cùng với đó là chống lãng phí, chống tiêu cực, kiên định mục tiêu chống tham nhũng và mọi biểu hiện tiêu cực, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đồng thuận mọi người, mọi nhà vận hành theo bộ máy hành chính, bộ máy quản lý Nhà nước đã nhanh chóng được kiện toàn, các địa phương và cả nước thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Lòng dân đồng thuận, cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, nêu gương - làm gương, sẽ tạo nên sức mạnh vô địch. Cuộc sống hòa bình, ổn định, phát triển, ấm no, hạnh phúc đang là đòi hỏi, nguyện vọng thiết tha của mọi người dân.

Kiên định đường lối đổi mới, phát triển bền vững theo con đường chủ nghĩa xã hội, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc chính là mục tiêu cơ bản của “bốn kiên định”. Tuân thủ “bốn kiên định” chính là động lực đi tới, là mục tiêu phấn đấu, là điểm tựa, niềm tin, là mệnh lệnh từ trái tim để đưa nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống.

ĐẶNG NGỌC CHÍNH