HĐND TPHCM thông qua nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra sáng 30-3, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ đã thông qua nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026.

Đại biểu biểu quyết tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, trong năm 2026, HĐND TPHCM sẽ tổ chức 2 kỳ họp thường lệ, theo hình thức phiên họp toàn thể tại hội trường và các phiên thảo luận tổ.

Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 dự kiến tổ chức vào tuần cuối tháng 6. Nội dung tập trung xem xét các báo cáo về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Thường trực HĐND thành phố, các ban của HĐND thành phố, UBND thành phố, TAND thành phố, Viện KSND thành phố và Thi hành án dân sự thành phố.

Kỳ họp cũng xem xét, thảo luận các báo cáo của UBND TPHCM về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước của địa phương; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tại kỳ họp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của nhân dân địa phương; đồng thời đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND TPHCM những vấn đề cần thiết.

Kỳ họp cũng xem xét báo cáo của Thường trực HĐND TPHCM về kết quả giám sát chuyên đề về "công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031" nhằm quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội thuộc thẩm quyền; tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Đại biểu biểu quyết tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 dự kiến được tổ chức vào tuần đầu tháng 12.

Nội dung tập trung xem xét, thảo luận các báo cáo kết quả hoạt động năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 của Thường trực HĐND TPHCM, các ban của HĐND thành phố, UBND thành phố, TAND thành phố, Viện KSND thành phố và Thi hành án dân sự thành phố.

Kỳ họp cũng xem xét, thảo luận các báo cáo của UBND TPHCM về tình hình kinh tế - xã hội năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước của địa phương; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó, kỳ họp xem xét, thảo luận báo cáo kết quả thực hiện chủ đề năm 2026: “Hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy - Khai thông thể chế - Đột phá hạ tầng - Nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân”...

Kỳ họp cũng quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội thuộc thẩm quyền; tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND TPHCM.

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH