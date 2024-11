Tiềm năng du lịch bên hồ Dầu Tiếng

Hoàng hôn bên hồ Dầu Tiếng

Hồ Dầu Tiếng là hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam, nằm trên địa bàn giáp ranh 3 tỉnh Bình Dương, Tây Ninh và Bình Phước. Ngoài mục đích chính là tích trữ nước để phục vụ sản xuất và đời sống của người dân các tỉnh nói trên cũng như TPHCM, Long An, khu vực hồ có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp nên từ lâu trở thành điểm du lịch. Kết hợp với tham quan hồ Dầu Tiếng, du khách cũng có thể đến các điểm du lịch của 2 tỉnh Bình Dương và Tây Ninh như núi Cậu, suối Trúc (Bình Dương), núi Bà Đen, cù lao Sỉn, cù lao Tân Thiết, Tân H òa (Tây Ninh).

Cắm trại ngắm hoàng hôn bên bờ hồ

Kiều Diễm, một nữ nhân viên văn phòng ở TPHCM, đã từng vài lần đi “du lịch bụi” đến đây tỏ ra khá hiểu biết: “Đã tới hồ Dầu Tiếng thì phải vào tham quan bãi Đá Trứng, suối Trúc. Nếu có thời gian và điều kiện cho phép, có thuyền thì nên vào đảo Nhím xem cho biết”. Sau một hồi chạy xe máy men theo bờ hồ, rẽ vào một con đường đất có nhiều tảng đá to khá vất vả, chúng tôi cũng đến bãi Đá Trứng.

Bãi Đá Trứng nằm ven hồ Dầu Tiếng trên phần đất nhô ra lòng hồ như một bán đảo nhỏ. Sở dĩ có tên gọi như vậy vì nơi đây nhiều tảng đá có hình dạng, kích thước khác nhau rải rác trên nền thảm cỏ xanh tự nhiên. Bãi đá này phía sau lưng núi Cậu nên muốn vào đây phải men theo chân núi, đường hơi khó đi. Tuy nhiên khi đến bãi đá, ai nấy đều trầm trồ trước vẻ đẹp của tạo hóa ban cho nơi này. Đứng giữa bãi đá và nền cỏ tự nhiên xanh mướt như được trồng, nhìn xuống mặt hồ vào buổi chiều tà, toàn cảnh như một bức tranh với đủ sắc màu lộng lẫy. Chính vì khung cảnh tuyệt đẹp này mà du khách thích cắm trại nơi đây để ngắm, để trải nghiệm cái cảm giác qua đêm ở nơi thiên nhiên hoang dã.

Ngoài bãi Đá Trứng được du khách yêu thích tham quan cắm trại, thì ven bờ hồ Dầu Tiếng có nhiều khu vực bằng phẳng và có thảm cỏ tự nhiên rất đẹp nên rất thích hợp để dựng trại ngủ qua đêm. Đáp ứng nhu cầu của du khách, người dân địa phương đã cung cấp dịch vụ cho thuê lều trại cũng như bán thức ăn, nước uống.

Anh Nguyễn Thanh Trung, người dân ở xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) cho hay, khách tới đây tham quan cắm trại đa phần là giới trẻ. Thời gian này một phần thời tiết còn mưa và sinh viên đang trong kỳ thi nên lượng khách du lịch không nhiều. Từ gần Tết Dương lịch trở đi đến ra giêng, du khách mới thực sự đông đúc hơn.

Ngất ngây với nhiều món ăn đặc sản

Đến du lịch khu vực hồ Dầu Tiếng, khó lòng bỏ qua các món ăn chế biến từ các loài tôm cá đặc trưng nơi vùng hồ do các nhà hàng quán ăn nơi đây chế biến, với các nhà hàng Đại Dương, Núi Lở, Sơn Thủy...

Chị Ngọc Dung, chủ nhà hàng Đại Dương, cho biết, đặc sản của quán hiện có: cá lăng vàng, cá lăng nha, cá chạch lấu, tôm càng xanh, tôm sông… Riêng về cá lăng có thể chế biến thành nhiều món như lẩu chua, nướng muối ớt, chiên giòn… Nhà hàng Đại Dương cũng nổi tiếng do thường xuyên có những con cá lăng “khủng” lên đến 25-30kg, được ngư dân đánh bắt ở hồ Dầu Tiếng. Đối với cá lăng có trọng lượng lớn như vậy được bán trên 500.000 đồng/kg nhưng không ít khách vẫn tranh nhau mua. Với nhiều du khách TPHCM, Bình Dương, Tây Ninh; vào dịp cuối tuần được đến đây tận hưởng không khí mát mẻ cùng nguồn thủy sản thiên nhiên tươi ngon của lòng hồ Dầu Tiếng thực sự là một trải nghiệm thú vị và ngày càng được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Ven hồ Dầu Tiếng phía tỉnh Bình Dương, hầu hết các bãi cỏ được nhiều du khách chọn tới cắm trại. Trước đây, khách du lịch còn thuê ghe, thuyền chở đi một vòng tham quan và tắm dưới lòng hồ. Tuy nhiên, do những việc này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm; để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách và bảo vệ môi trường khu vực lòng hồ, chính quyền địa phương đã nghiêm cấm tổ chức, cá nhân sử dụng các phương tiện chở khách tham quan trên mặt hồ; không để du khách tắm tại khu vực lòng hồ. Đồng thời, chính quyền cũng yêu cầu các hộ kinh doanh du lịch ở địa phương phải treo bảng niêm yết giá các mặt hàng và thu gom chất thải đúng quy định để bảo vệ môi trường sinh thái. Công an địa phương cũng hướng dẫn các hộ dân kinh doanh du lịch cài đặt app VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, khai báo lưu trú cho khách tham quan du lịch ở lại qua đêm.

TẤN NHẤT