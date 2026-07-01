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Podcast bản tin trưa 1-7: TPHCM: Hành khách phấn khởi ngày đầu đi xe buýt miễn phí

SGGPO

Podcast bản tin trưa 1-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Hệ thống chính trị TPHCM đi vào hoạt động ổn định, thông suốt, liên tục; Người dân phấn khởi trong ngày đầu đi xe buýt miễn phí;Vùng áp thấp trên Biển Đông có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới; Đêm 2-7 đến ngày 3-7: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão;Ngày 1-7, giá dầu diesel và mazut giữ nguyên, xăng sinh học tăng hơn 1.000 đồng/lít; Vàng miếng SJC rời mốc 147 triệu đồng/lượng.

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MINH THƯ (tổng hợp)

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