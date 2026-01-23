Tiểu sử đồng chí Đoàn Minh Huấn

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
● Trước 3-2016:
Giảng viên; Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa Lịch sử Đảng; Trưởng khoa Dân tộc, Tôn giáo và Tín ngưỡng; Trưởng khoa Chính trị học; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực I; Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực I, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
● 1-2016:
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021.
● 3-2016 – 9-2016:
Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.
● 9-2016 – 7-2017:
Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phụ trách Tạp chí Cộng sản.
● 7-2017 – 3-2023:
Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.
● 1-2021:
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
● 31-3-2023 – 6-2025:
Bộ Chính trị ra Quyết định số 816-QĐNS/TW, điều động, chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025.
● 1-7-2025:
Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
● 22-1-2026:
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
● 23-1-2026:
Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Bộ Chính trị.