Tiểu sử đồng chí Đoàn Minh Huấn

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

● Trước 3-2016:

Giảng viên; Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa Lịch sử Đảng; Trưởng khoa Dân tộc, Tôn giáo và Tín ngưỡng; Trưởng khoa Chính trị học; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực I; Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực I, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

● 1-2016:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021.

● 3-2016 – 9-2016:

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

● 9-2016 – 7-2017:

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phụ trách Tạp chí Cộng sản.

● 7-2017 – 3-2023:

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

● 1-2021:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

● 31-3-2023 – 6-2025:

Bộ Chính trị ra Quyết định số 816-QĐNS/TW, điều động, chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

● 1-7-2025:

Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

● 22-1-2026:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

● 23-1-2026:

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Bộ Chính trị.

