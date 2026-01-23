Chính trị

Tiểu sử đồng chí Lê Hoài Trung

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

10-1982 – 10-1983:

Chuyên viên Vụ Các vấn đề chính trị chung (nay là Vụ Các tổ chức quốc tế), Bộ Ngoại giao.

10-1983 – 12-1986:

Tùy viên Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, New York (Hoa Kỳ).

12-1986 – 12-1990:

Chuyên viên Vụ Các vấn đề chính trị chung (nay là Vụ Các tổ chức quốc tế), Bộ Ngoại giao.

12-1990 – 6-1993:

Bí thư thứ Ba Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, New York (Hoa Kỳ).

7-1993 – 10-1995:

Đi học Thạc sĩ tại Trường Luật quốc tế và Ngoại giao Fletcher, Đại học Tufts (Hoa Kỳ).

12-1995 – 2-1998:

Chuyên viên rồi Trợ lý Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao.

3-1998 – 7-1999:

Phó Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao.

7-1999 – 7-2002:

Tham tán Công sứ, Phó Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, New York (Hoa Kỳ).

8-2002 – 10-2006:

Phó Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao.

10-2006 – 12-2010:

Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao.

12-2010 – 7-2011:

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Được phong hàm Đại sứ bậc II (7-2011).

7-2011 – 10-2014:

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc New York (Hoa Kỳ); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nước ngoài tại Hoa Kỳ; Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực New York.

10-2014 – 1-2016:

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, kiêm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam (từ 11-2014); Ủy viên các Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Tây Nam bộ.

1-2016 – 3-2021:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII (1-2021), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam (đến 5-2021); Kiêm nhiệm Bí thư Đảng ủy Ngoài nước (từ 4-2016); Ủy viên Ban Chỉ đạo Tây Bắc (đến 10-2017).

3-2021 – 10-2023:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng.

7-2021:

Đại biểu Quốc hội khoá XV, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

10-2023 – 1-2025:

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng.

3-2-2025:

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

29-8-2025:

Được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2025-2030.

25-10-2025:

Quốc hội phê chuẩn, Thủ tướng Chính phủ đã trao quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm đồng chí giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

22-1-2026:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

23-1-2026:

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Bộ Chính trị.

