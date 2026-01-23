Tiểu sử đồng chí Lê Hoài Trung

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

● 10-1982 – 10-1983:

Chuyên viên Vụ Các vấn đề chính trị chung (nay là Vụ Các tổ chức quốc tế), Bộ Ngoại giao.

● 10-1983 – 12-1986:

Tùy viên Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, New York (Hoa Kỳ).

● 12-1986 – 12-1990:

Chuyên viên Vụ Các vấn đề chính trị chung (nay là Vụ Các tổ chức quốc tế), Bộ Ngoại giao.

● 12-1990 – 6-1993:

Bí thư thứ Ba Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, New York (Hoa Kỳ).

● 7-1993 – 10-1995:

Đi học Thạc sĩ tại Trường Luật quốc tế và Ngoại giao Fletcher, Đại học Tufts (Hoa Kỳ).

● 12-1995 – 2-1998:

Chuyên viên rồi Trợ lý Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao.

● 3-1998 – 7-1999:

Phó Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao.

● 7-1999 – 7-2002:

Tham tán Công sứ, Phó Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, New York (Hoa Kỳ).

● 8-2002 – 10-2006:

Phó Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao.

● 10-2006 – 12-2010:

Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao.

● 12-2010 – 7-2011:

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Được phong hàm Đại sứ bậc II (7-2011).

● 7-2011 – 10-2014:

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc New York (Hoa Kỳ); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nước ngoài tại Hoa Kỳ; Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực New York.

● 10-2014 – 1-2016:

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, kiêm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam (từ 11-2014); Ủy viên các Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Tây Nam bộ.

● 1-2016 – 3-2021:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII (1-2021), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam (đến 5-2021); Kiêm nhiệm Bí thư Đảng ủy Ngoài nước (từ 4-2016); Ủy viên Ban Chỉ đạo Tây Bắc (đến 10-2017).

● 3-2021 – 10-2023:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng.

● 7-2021:

Đại biểu Quốc hội khoá XV, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

● 10-2023 – 1-2025:

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng.

● 3-2-2025:

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

● 29-8-2025:

Được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2025-2030.

● 25-10-2025:

Quốc hội phê chuẩn, Thủ tướng Chính phủ đã trao quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm đồng chí giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

● 22-1-2026:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

● 23-1-2026:

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Bộ Chính trị.

