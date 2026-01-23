Chính trị

Tiểu sử đồng chí Nguyễn Thanh Nghị

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

6-1999 – 1-2007:

Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật, Khoa học ứng dụng, trường Đại học Kiến trúc TPHCM; Học Thạc sĩ tại trường Đại học George Washington, Hoa Kỳ; Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật, Khoa học ứng dụng, trường Đại học Kiến trúc TPHCM; Học Tiến sĩ tại trường Đại học George Washington, Hoa Kỳ; Giảng viên Khoa Xây dựng, trường Đại học Kiến trúc TPHCM.

1-2007 – 12-2008:

Trưởng Ban Quản lý đào tạo Sau Đại học và Quan hệ quốc tế, trường Đại học Kiến trúc TPHCM.

12-2008 – 11-2011:

Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo Sau Đại học và Quan hệ quốc tế, Trường Đại học Kiến trúc TPHCM; Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kiến trúc TPHCM; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng;

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng (từ 1-2011).

11-2011 - 2-2014:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

2-2014 – 10-2015:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

10-2015 – 1-2016:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

1-2016:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng.

1-2016 – 10-2020:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang; Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Kiên Giang; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang; Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 9.

10-2020 – 1-2021:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

1-2021:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại làm Ủy viên Trung ương Đảng.

1-2021 – 4-2021:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ban Cán sự Đảng; Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

4-2021 – 2-2025:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

1-2025:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

● 3-2-2025:

Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

● 18-2-2025:

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2021-2026.

● 9-7-2025:

Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố Hồ Chí Minh (mới).

● 25-8-2025:

Bộ Chính trị điều động, phân công và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, theo Quyết định số 2275-QĐNS/TW.

22-1-2026:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

23-1-2026:

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Bộ Chính trị.

