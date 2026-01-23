Tiểu sử đồng chí Phạm Gia Túc

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

● Trước 3-2014:

Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

● 3-2014 – 9-2015:

Bộ Chính trị luân chuyển, điều động đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2010-2015.

● 9-2015 – 12-2017:

Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020.

● 12-2017 – 4-2021:

Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

● 6-2020 – 4-2021:

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ban Nội chính Trung ương lần thứ II, đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

● 1-2021:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

● 26-4-2021 – 11-2024:

Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

● 12-11-2024:

Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

● 22-1-2026:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

● 23-1-2026:

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Bộ Chính trị.

SGGPO