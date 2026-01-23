Tiểu sử đồng chí Trần Cẩm Tú

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

● 10-1979 - 11-1983:

Công nhân Lâm trường Hương Sơn, Nghệ Tĩnh.

● 12-1983 - 11-1988:

Sinh viên Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Hà Sơn Bình.

● 12-1988 - 3-1995:

Cán bộ Lâm trường Hương Sơn, Hà Tĩnh.

● 4-1995 - 6-2004:

Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy; Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công ty Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn, Hà Tĩnh.

● 6-2004 - 7-2007:

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn, Hà Tĩnh.

● 7-2007 - 2-2009:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

● 3-2009 - 2-2011:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Kiểm tra.

● 2-2011 - 7-2011:

Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

● 8-2011 - 2-2015:

Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Quân sự Quân khu 3; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Bình.

● 2-2015 - 2-2016:

Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

● 2-2016 - 5-2018:

Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020.

● 6-2018 - 1-2021:

Bí thư Trung ương Đảng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

● 1-2021 - 9-4-2021:

Ủy viên Bộ Chính trị; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

● 10-4-2021:

Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (9/2021). Đại biểu Quốc hội khóa XV (7-2021).

● 25-10-2024:

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

● 23-1-2025:

Thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

● 3-2-2025:

Bộ Chính trị chỉ định đồng chí giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

● 22-1-2026:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

● 23-1-2026:

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Bộ Chính trị, tiếp tục giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIV.

