Tiểu sử đồng chí Trần Đức Thắng

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

● 10-2018:

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

● 2020:

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

● 30-1-2021:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

● 31-1-2021:

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí tiếp tục được Ban Chấp hành bầu vào Ủy ban Kiểm Tra Trung ương Đảng khóa XIII, sau đó được bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII (từ 2-2021).

● 10-2022:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

● 1-7-2025:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ (theo Quyết định số 1179/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

● 17-7-1025:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (theo Quyết định số 1559/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

● 25-10-2025:

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường.

● 22-1-2026:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

● 23-1-2026:

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Bộ Chính trị.

