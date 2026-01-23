Tiểu sử đồng chí Trịnh Văn Quyết

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

● Trước 5-2016:

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 2 (từ 2015).

● 5-2016:

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2.

● 8-2016:

Được thăng quân hàm Thiếu tướng.

● 27-6-2020:

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 lần thứ IX, tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 2, nhiệm kỳ 2020-2025.

● 30-1-2021:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

● 28-4-2021:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

● 8-2023:

Được thăng quân hàm Thượng tướng.

● 6-2024:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

● 16-8-2024:

Được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bầu làm Ủy viên Ban Bí thư.

● 14-7-2025:

Được thăng quân hàm Đại tướng.

● 4-11-2025:

Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

● 10-11-2025:

Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

● 22-1-2026:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

● 23-1-2026:

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Bộ Chính trị.

SGGP