Tiểu thuyết về tội phạm dữ liệu giành giải nhất cuộc thi viết của Bộ Công an

Chiều 11-11, Ban tổ chức cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ V (2022-2025) do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức đã công bố kết quả chung cuộc.

Trao giải A cho các tác giả đoạt giải của cuộc thi

Giải A thể loại tiểu thuyết được trao cho nhà văn, Thượng tá Dương Bình Nguyên với tác phẩm Gió vẫn thổi giữa rừng nhiệt đới, được đánh giá là tiểu thuyết đầu tiên ở Việt Nam khai thác sâu về đề tài tội phạm dữ liệu trong thời đại số.

Cuộc thi thu hút 132 tác giả với 140 tác phẩm, trong đó có hơn 100 tiểu thuyết quy mô lớn. Ban tổ chức trao 34 giải thưởng. Cùng với Gió vẫn thổi giữa rừng nhiệt đới, 2 giải A khác ở hạng mục tiểu thuyết được trao cho Đối mặt của TS Phạm Quang Long và Chiều qua thị trấn của nhà văn Nguyễn Thu Hằng. Tác phẩm Cỏ xanh đời thép của nhà văn Tống Phước Bảo cũng được trao giải A thể loại truyện ký.

Cuộc thi đã trao 34 giải cho các tác phẩm xuất sắc

Các sáng tác cho thấy bước chuyển mạnh mẽ của dòng văn học Công an, từ mô tả chiến công, điều tra hình sự đến khai thác chiều sâu tâm lý, đạo đức và công nghệ. Đại tá Trần Cao Kiều, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Giám đốc NXB CAND nhấn mạnh: “Nhiều chiến công, hồ sơ được giải mật, chưa từng phản ánh trong văn học, nay đã được các tác giả tiếp cận, mở rộng phạm vi phản ánh về người chiến sĩ CAND trong kỷ nguyên số”.

Nhà văn, Thượng tá Dương Bình Nguyên được trao giải nhất với tiểu thuyết đề tài tội phạm dữ liệu

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều đánh giá, cuộc thi lần này “thành công cả về đề tài, ý tưởng, thông điệp và chất lượng nghệ thuật”. Còn nhà văn Nguyễn Bình Phương, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo nhận xét, “nhiều tác phẩm gây xúc động mạnh, vượt qua ranh giới sáng tác để tiệm cận tính chân thực của đời sống”.

Nhận xét về tác phẩm, giám khảo - nhà văn Sương Nguyệt Minh cho rằng, Gió vẫn thổi giữa rừng nhiệt đới là tiểu thuyết "khác biệt, mới mẻ và đột phá". Tiểu thuyết của Dương Bình Nguyên lại mở ra một không gian khác, cuộc chiến chống tội phạm trên mặt trận an ninh mạng. Tội phạm ở đây không tên, không hình dáng, không mặt mũi, ẩn khuất trong cõi mạng vô hình.

Sau 15 năm vắng bóng, Dương Bình Nguyên - tác giả từng được yêu mến với Làng nhan sắc, Về lại thiên đường, Giày đỏ... trở lại với một giọng văn sắc lạnh, từng trải hơn. Anh hiện mang quân hàm Thượng tá, Trưởng Ban Chuyên đề, Truyền hình Công an nhân dân (ANTV).

MAI AN