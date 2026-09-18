Xã hội

Tìm kiếm nam sinh viên nghi bị nước cuốn mất tích tại Hà Nội

SGGP

Ngày 18-9, lực lượng chức năng phường Đông Ngạc (Hà Nội) vẫn tổ chức tìm kiếm nam sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất nghi bị nước cuốn khi đi qua khu vực ngập trên phố Viên.

Tối 17-9, hàng trăm người dân có mặt tại khu vực phố Viên (phường Đông Ngạc) theo dõi lực lượng chức năng phối hợp với gia đình tìm kiếm nam sinh viên năm nhất Khoa Cơ điện, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, nghi bị nước cuốn xuống cống.

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Hàng trăm người có mặt theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tên N.Đ.S., quê Ninh Bình, là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Mỏ - Địa chất và mới nhập học được khoảng 3 tuần.

Trong ngày 17-9, người dân phát hiện chiếc xe Honda mang biển số Nam Định (nay thuộc tỉnh Ninh Bình) của nam sinh viên, nằm tại miệng cống nhưng không thấy người. Người dân sau đó báo cho cơ quan chức năng.

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Chiếc xe máy thời điểm được phát hiện. Ảnh: MINH TÂM

Đêm cùng ngày, người thân của nam sinh viên cũng có mặt tại hiện trường. Trước đó, hai mẹ con vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, nhưng đến ngày 17-9 thì gia đình không thể liên lạc được với em qua điện thoại.

Hiện tại khu vực miệng cống, nước đã rút bớt nhưng dòng nước vẫn chảy khá xiết. Lực lượng chức năng dựng rào, quây kín khu vực xung quanh miệng cống để phục vụ công tác tìm kiếm.

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TIẾN CƯỜNG

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