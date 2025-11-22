Tìm thấy thi thể tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn trôi

Anh N.V.T là tài xế xe đầu kéo bị nước cuốn trôi khi lưu thông qua cầu tràn A Rông Trên (xã La Lay, tỉnh Quảng Trị) vào trưa 17-11.

Tối 22-11, Đồn Biên phòng Ba Nang thuộc BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết, lúc 17 giờ cùng ngày, tại khu vực sông Đakrông, thuộc thôn Pa Hy, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 1 thi thể không thể nhận dạng.

Hiện trường xe đầu kéo do tài xế N.V.T điều khiển bị lũ cuốn trôi vào trưa 17-11

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Ba Nang đã phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường.

Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, cơ quan pháp y và gia đình xác nhận, nạn nhân là anh N.V.T, sinh năm 1977, trú phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị.

Anh N.V.T là tài xế xe đầu kéo bị nước cuốn trôi khi lưu thông qua cầu tràn A Rông Trên (xã La Lay) vào trưa 17-11 mà Báo SGGP đã đưa tin. Như vậy, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 30km.

Xác định danh tính nạn nhân, cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản bàn giao thi thể cho gia đình đưa về an táng.

