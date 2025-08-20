Xã hội

Thanh Hóa: Lội qua suối, 2 mẹ con bị lũ cuốn trôi

Tối 20-8, ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Trung Lý (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, chính quyền địa phương và các lực lượng đang nỗ lực tìm kiếm cháu bé bị lũ cuốn trôi.

Thanh Hóa: Lội qua suối, 2 mẹ con bị lũ cuốn trôi

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 ngày 20-8, bà Thào Thị D. (sinh năm 1974) và con gái Sùng Thị S. (sinh năm 2014, cùng trú bản Khằm 1, xã Trung Lý) di chuyển qua suối Chà Làm thuộc địa bàn bản Khằm 2.

Lúc này, nước lớn bất ngờ đổ về, cuốn trôi 2 mẹ con. Ngay khi phát hiện sự việc, người dân đã báo chính quyền địa phương và ban quản lý bản.

Sau một thời gian nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 15 giờ 20 ngày 20-8, thi thể bà D. được tìm thấy, cách nơi gặp nạn khoảng 500m. Riêng cháu S. hiện đang mất tích.

Ông Thắng cho biết thêm, hiện do đêm tối, địa hình phức tạp nên việc tìm kiếm cháu S. đang gặp khó khăn, nhưng các lực lượng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.

