Đã quy tập được 100 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 18-7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục phát hiện, cất bốc thêm 4 bộ hài cốt cùng một số di vật tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt được quy tập lên 100 bộ và 2 bộ hài cốt tập thể.

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, trong ngày 18-7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục tập trung quân số triển khai đào, tìm kiếm tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng. Qua quá trình mở rộng phạm vi khai quật, lực lượng phát hiện, cất bốc thêm 4 bộ hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật kèm theo.

Công tác tìm kiếm, khai quật hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai khoa học, tỉ mỉ

Lũy kế, đến ngày 18-7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TPHCM đã quy tập được 100 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể. Quá trình tìm kiếm được triển khai liên tục với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân đội, chuyên gia và đơn vị chuyên môn. Mỗi vị trí nghi có dấu tích đều được khảo sát, xác định, khai quật theo trình tự nghiêm ngặt.

Công tác tìm kiếm, khai quật, bảo quản hài cốt được thực hiện chặt chẽ

Cùng với đó, hài cốt và di vật sau khi phát hiện được ghi nhận đầy đủ hiện trạng, lập hồ sơ, xử lý và bảo quản theo đúng quy trình chuyên môn. Các mẫu xương, răng đủ điều kiện được lựa chọn để lưu giữ, phục vụ giám định ADN và đối chiếu thông tin nhằm xác định danh tính liệt sĩ, trong khi hài cốt được quàn trang nghiêm trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

Hài cốt liệt sĩ được bảo quản trang nghiêm tại khu vực Nhà quàn hài cốt liệt sĩ Công viên Lê Thị Riêng

Công tác bảo quản, lưu giữ các di vật được thực hiện nghiêm ngặt

Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, lực lượng sẽ tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm, rà soát kỹ những vị trí còn nghi vấn với quyết tâm không bỏ sót bất kỳ hài cốt hay di vật nào, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa và tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

MẠNH THẮNG - THU HOÀI