Tìm thấy 2 nạn nhân mất tích trong vụ chìm sà lan tại xã Thạnh Trị

Ngày 19-10, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ (Phòng PC07, Công an tỉnh Vĩnh Long) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy các nạn nhân mất tích trong vụ chìm sà lan trên sông Tiền, đoạn qua ấp Bến Cát, xã Thạnh Trị, tỉnh Vĩnh Long.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 16-10, anh T.V.H. (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Ninh Bình) điều khiển sà lan mang biển kiểm soát SG7337 vận chuyển cát vào bờ để neo đậu thì bất ngờ bị chìm.

Trên sà lan có 4 người, gồm: anh H., cùng vợ là N.T.Q. (sinh năm 1998), em ruột T.V.S. (sinh năm 2004) và con trai T.K.M. (sinh năm 2024), tất cả quê tỉnh Ninh Bình.

Nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Phòng PC07, phối hợp cùng lực lượng công an xã, chính quyền địa phương khẩn trương triển khai lực lượng tìm kiếm.

Lực lượng chức năng, cùng người dân kịp thời phát hiện và cứu được vợ chồng anh H., đưa vào bờ an toàn. Cũng trong đêm, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể 2 nạn nhân còn lại.

Hiện, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ chìm sà lan là do sóng to, gió lớn và nước chảy xiết, khiến phương tiện mất thăng bằng và bị chìm khi đang di chuyển từ khu vực mỏ cát vào bờ.

TÍN HUY