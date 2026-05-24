Xã hội

Lâm Đồng: Khẩn trương tìm kiếm bé gái bị nước lũ cuốn trôi

SGGPO

Tối 24-5, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm bé gái bị nước lũ cuốn trôi tại phường Lang Biang - Đà Lạt.

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, một bé gái 13 tuổi ở tổ dân phố Bon Nơr B, phường Lang Biang - Đà Lạt, không may bị dòng nước suối dâng cao cuốn trôi, mất tích.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân

Ngay sau khi nhận được tin báo, phường Lang Biang - Đà Lạt huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự phường cùng người dân tham gia tìm kiếm.

Do nước dâng cao, chảy xiết khiến cho công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn

Do mưa lớn, nước suối dâng cao, chảy xiết nên công tác tìm kiếm, cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Đến tối 24-5, lực lượng chức năng đã mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân.

ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

Lang Biang Chảy xiết Ban Chỉ huy Quân sự Đà Lạt Dòng nước Mất tích Bé gái Lâm Đồng Lượng mưa Cứu nạn

