Tin tưởng quan hệ hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc tiếp tục được củng cố

Đồng chí Đỗ Văn Chiến gửi tới đồng chí Vương Hộ Ninh và các đồng chí trong Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc lời chào trân trọng và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và đồng chí Vương Hộ Ninh, Chủ tịch Chính Hiệp Toàn quốc Trung Quốc

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1-10-1949 – 1-10-2025), ngày 25-9, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có thư chúc mừng gửi ông Vương Hộ Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp).

Đồng chí Đỗ Văn Chiến vui mừng nhận thấy trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình làm hạt nhân lãnh đạo, Trung Quốc đã giành được những thành tựu hết sức to lớn trong sự nghiệp cải cách mở cửa, xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Chính hiệp Trung Quốc.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của đồng chí Chủ tịch Vương Hộ Ninh, Chính hiệp Trung Quốc sẽ ngày càng phát triển và giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần tích cực cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra.

MTTQ Việt Nam hết sức trân trọng mối quan hệ hữu nghị hợp tác với Chính hiệp Trung Quốc. Vào tháng 4-2025 vừa qua, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc cùng MTTQ - Chính hiệp các tỉnh/khu tự trị biên giới hai nước đã tiếp tục phối hợp tổ chức thành công Chương trình giao lưu hữu nghị lần thứ ba tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến tin tưởng chắc chắn rằng quan hệ hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc sẽ tiếp tục được củng cố, ngày càng thực chất, hiệu quả và đi vào chiều sâu, góp phần vun đắp cho quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

