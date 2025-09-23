Bộ Chính trị sẽ chỉ định nhân sự Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả, trưa 23-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Đỗ Văn Chiến tặng hoa Tổng Bí thư Tô Lâm

Phát biểu bế mạc, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, đại hội lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo rất quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Những ý kiến sâu sắc, tâm huyết vừa mang tính chiến lược vừa thể hiện tính cụ thể thiết thực của đồng chí Tổng Bí thư đã truyền cảm hứng, lan tỏa ý chí, khát vọng và tạo xung lực mới cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Đảng bộ, phát huy ưu điểm, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao.

Theo đồng chí Đỗ Văn Chiến, đại hội đã thông qua nghị quyết, khẳng định những kết quả quan trọng Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội cũng đã thông qua ý kiến góp ý đối với dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu bế mạc

Tại đại hội, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, chỉ định 21 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết của Đảng bộ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại hội cũng đã thống nhất rất cao với chủ trương của Bộ Chính trị sẽ chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

“Từ đây đến khi Bộ Chính trị quyết định chỉ định nhân sự khóa mới, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khóa hiện tại vẫn chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công việc của Đảng bộ”, đồng chí Đỗ Văn Chiến nêu rõ.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự đại hội

Theo đồng chí Đỗ Văn Chiến, Đại hội đại biểu MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công rất tốt đẹp. Đồng chí Đỗ Văn Chiến kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phát huy tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đã đề ra; làm thật tốt vai trò nòng cốt chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, không ngừng củng cố, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp công sức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đất nước Việt Nam phát triển hùng cường, thịnh vượng, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Trước đó, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội đã báo cáo về công tác nhân sự.

Cụ thể, căn cứ phụ lục 3 ban hành kèm theo Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14-4-2025 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, quy định như sau: Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương 45 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương 15 đồng chí; 3 Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 9-11 đồng chí; 1 Chủ nhiệm và 2 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Sau Đại hội XIV của Đảng, Bộ Chính trị sẽ chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

LÂM NGUYÊN