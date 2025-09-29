Tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen cho nam sinh lớp 5 dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án

Sáng 29-9, tại lễ chào cờ đầu tuần, UBND tỉnh Đắk Lắk đã trao tặng Bằng khen cho em Thạch Chí Khang (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn) vì có hành động dũng cảm cứu người trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

UBND tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen cho nam sinh dũng cảm cứu người trong vụ thảm sát 3 người tử vong

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ biểu dương tinh thần dũng cảm, ý chí kiên cường của em Khang, đồng thời mong muốn các em học sinh trên địa bàn học tập, noi gương hành động đẹp này. Ông đề nghị nhà trường và Sở GD-ĐT tạo điều kiện tốt nhất để em Khang được học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện, đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân tiếp tục quan tâm, hỗ trợ em trong thời gian tới.

UBND tỉnh cũng đề nghị Công an tỉnh Đắk Lắk đưa em Khang làm gương điển hình trong công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm tại cơ sở.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, động viên em Thạch Chí Khang

Tại buổi lễ, Viettel Đắk Lắk cũng đã trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 40 triệu đồng cho em Khang. Trước đó, em cũng đã được Sở GD-ĐT tỉnh, chính quyền địa phương cùng nhiều tổ chức, cá nhân khen thưởng, động viên.

Như Báo SGGP đã thông tin, rạng sáng 13-9, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, ngụ phường Ea Kao) xông vào nhà chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, phường Thành Nhất) và dùng hung khí đâm chém loạn xạ. Vụ việc khiến chị H., mẹ chị H. và em trai chị H. tử vong. Con trai riêng của chị H. là bé Trần Tấn P. may mắn thoát nạn khi trèo tường chạy sang nhà hàng xóm và được em Khang nhanh trí đưa vào nhà trốn, thoát khỏi sự truy sát.

MAI CƯỜNG