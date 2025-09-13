Pháp luật

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ thảm án ở Đắk Lắk

Đối tượng gây vụ thảm án ở Đắk Lắk khiến 4 người thương vong bị bắt tạm giam, để điều tra về hành vi giết người và hành vi cướp tài sản.

Chiều 13-9, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và lệnh bắt tạm giam trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Nam Đại Thuận (tên thường gọi là Hào, sinh năm 1988, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ hành vi giết người và hành vi cướp tài sản.

z7007079546621_878096f5909fabc623478ee10e8c2d4a.jpg
Đối tượng Thuận tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 40 ngày 12-9, Thuận đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H. (sinh năm 1992, ngụ phường Thành Nhất). Tại đây, Thuận dùng dao đâm, chém liên tiếp vào các thành viên trong nhà. Hậu quả, chị H., bà Trần Thị D. (sinh năm 1970, mẹ chị H.) và anh Bùi Văn N. (sinh năm 2002, em chị H.) tử vong trong nhà. Cháu Trần Tấn P. (sinh năm 2012, con trai chị H.) cũng bị đối tượng đâm trọng thương.

Sau khi gây án, Thuận bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ truy bắt đối tượng. Đến khoảng 8 giờ 30 ngày 13-9, lực lượng công an đã bắt được Thuận khi đối tượng đang lẩn trốn tại một rẫy mì tại phường Ea Kao.

z7006162876877_39b057717406b007f7b669761b1425b2.jpg
Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an được huy động để truy bắt đối tượng

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, sau khi gây án, Thuận đã cướp một xe hiệu SH của một người đi đường làm phương tiện tẩu thoát. Ngoài ra, đối tượng còn cải trang thành phụ nữ, trùm khẩu trang để qua mắt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ được Thuận.

Ảnh màn hình 2025-09-13 lúc 11.52.22.png
Đối tượng Thuận đã cải trang thành phụ nữ để tẩu thoát nhưng không qua mắt được lực lượng công an

Tại cơ quan công an, Thuận khai nhận trước đây sống chung với chị H. như vợ chồng nhưng không kết hôn. Cả hai có với 1 người con riêng 3 tuổi. Thời gian gần đây, cả hai xảy ra mâu thuẫn khiến Thuận tức giận gây nên vụ việc.

Được biết, Thuận có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và hủy hoại tài sản.

