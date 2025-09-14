Thảm án ở Đắk Lắk: Xem xét vận động, hỗ trợ "người hùng" có điều kiện học tập

Ngày 14-9, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm viếng, chia buồn với gia đình các nạn nhân vụ thảm án xảy ra tại phường Thành Nhất (tỉnh Đắk Lắk) .

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (thứ 2 từ phải qua) thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ thảm án

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn bày tỏ lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân các nạn nhân.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thay mặt UBND tỉnh trao số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân.

Trong đó, 35 triệu đồng giao cho tổ dân phố cùng chính quyền địa phương chăm sóc cháu N.T.M. (sinh năm 2022, con chung của Nguyễn Nam Đại Thuận và chị H.).

Cũng trong buổi viếng thăm, ông Nguyễn Thiên Văn đã gặp gỡ cháu T.C.K. (sinh năm 2013, hàng xóm của các nạn nhân) – người đã nhanh trí mở cửa cứu cháu P. thoát nạn trong đêm. Dù Nguyễn Nam Đại Thuận (nghi phạm gây án) đập cửa, đe dọa, K. vẫn cương quyết không mở cửa. Chỉ đến khi lực lượng công an đến, K. mới mở cửa để đưa P. đi cấp cứu.

Một người thân của K. cho hay, ba mẹ bỏ đi khi cháu còn rất nhỏ. Thời gian qua, K. sống cùng chị gái (13 tuổi) và bà nội bị tai biến, đau ốm thường xuyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đề nghị chính quyền địa phương xem xét có thư khen ngợi, biểu dương đối với cháu K.. Ông Nguyễn Thiên Văn cũng thưởng nóng 3 triệu đồng (tiền cá nhân) cho K.; đồng thời, yêu cầu chính quyền địa phương trao đổi với nhà trường xem xét vận động, hỗ trợ hoặc có chương trình học bổng hay biện pháp để K. có điều kiện tiếp tục học tập tốt nhất.

Lãnh đạo UBND tỉnh biểu dương tinh thần dũng cảm và thưởng nóng cháu T.C.K.

Như đã đưa tin, khoảng 23 giờ 40 phút ngày 12-9, Nguyễn Nam Đại Thuận (sinh năm 1988, trú phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H. (sinh năm 1992, ngụ phường Thành Nhất). Tại đây, Thuận dùng dao đâm, chém liên tiếp vào các thành viên trong nhà.

Hậu quả, chị H., bà Trần Thị D. (sinh năm 1970, mẹ chị H.) và anh Bùi Văn N. (sinh năm 2002, em chị H.) tử vong trong nhà. Cháu Trần Tấn P. (sinh năm 2012, con trai chị H.) cũng bị đối tượng đâm trọng thương.

Sau khi gây án, Thuận bỏ trốn khỏi hiện trường, đồng thời cướp xe máy của một người đi đường làm phương tiện tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ truy bắt đối tượng. Đến khoảng 8 giờ 30 phút ngày 13-9, lực lượng công an đã bắt được Thuận khi đối tượng đang lẩn trốn tại một rẫy mì tại phường Ea Kao.

Được biết, Thuận có 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và "Hủy hoại tài sản".

MAI CƯỜNG