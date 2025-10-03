Tỉnh Khánh Hòa quyết liệt ngăn chặn săn bắt tận diệt, bảo vệ đàn chim yến quý giá

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành văn bản khẩn chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện các giải pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt chim yến trên địa bàn tỉnh. Động thái này nhằm bảo tồn và phát triển quần thể chim yến, vốn là nguồn kinh tế quan trọng của tỉnh.

Ngành yến phát triển mạnh, giá trị lên lên đến hàng trăm tỷ đồng

Ngành nuôi yến tại Khánh Hòa đã có bước phát triển mạnh mẽ. Toàn tỉnh hiện có 1.425 nhà yến và 33 đảo yến với 173 hang yến do Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa quản lý. Sản lượng tổ yến khai thác trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 11.190 kg, tăng bình quân 1,56% so với cùng kỳ 2024. Với giá trị khoảng trên 450 tỷ đồng/năm, ngành yến đã tạo ra nhiều công ăn việc làm và nguồn thu nhập lớn cho người dân.

Săn bắt tận diệt chim yến gây bức xúc dư luận

Tuy nhiên, tình trạng săn bắt chim yến theo kiểu tận diệt đang xảy ra ở nhiều địa phương, gây suy giảm đàn chim yến cả ngoài tự nhiên và tại các cơ sở nuôi. Kẻ xấu thường sử dụng bẫy lưới, bẫy keo gắn máy phát tiếng kêu tại các khu vực chim cư trú. Việc bẫy, bắt này chủ yếu bán cho các nhà hàng, quán ăn, gây bức xúc trong dư luận và và ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng khai thác Yến cũng như chất của Yến sào- Vốn là nét đặc trưng của vủng đất Khánh Hòa mà không nơi nào có được.

Đội chống săn bắt chim yến của Công ty Yến Sào Khánh Hòa thu giữ các dụng cụ giăng bẫy chim yến tại Tây Nha Trang ( Khu vực xã Vĩnh Hiệp cũ)

Giải pháp đồng bộ bảo vệ chim yến

Để ngăn chặn triệt để hành vi săn bắt, mua bán chim yến trái phép, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp: Tuyên truyền và xử lý nghiêm: Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Chăn nuôi và các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về cấm săn bắt chim yến trái phép. Kiên quyết tổ chức kiểm tra, ngăn chặn, tháo dỡ, thu hồi các phương tiện, dụng cụ bẫy, bắt chim yến, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi bẫy, bắt, vận chuyển, mua bán, tiêu thụ chim yến tại khu vực có nguy cơ cao, nhà hàng, quán ăn, và các chợ; Thành lập Tổ phản ứng nhanh: UBND các xã, phường khẩn trương thành lập Tổ phản ứng nhanh về bảo vệ chim yến trước ngày 05/10/2025. Tổ này có nhiệm vụ chủ động kiểm tra định kỳ, đột xuất để kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm, và tổ chức triệt phá dứt điểm các tụ điểm buôn bán chim hoang dã; Lực lượng Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng được chỉ đạo tham gia Tổ phản ứng nhanh này; Vận động Cộng đồng: Chỉ đạo các thôn, tổ dân phố vận động người dân ký cam kết thực hiện “3 không”: Không săn bắt, không buôn bán, không tiêu thụ chim yến trái phép. Đồng thời, khuyến khích người dân tố giác kịp thời các hành vi vi phạm với chính quyền địa phương; Giáo dục và Tài liệu Tuyên truyền: Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu lồng ghép nội dung về tài nguyên chim yến đảo và công tác bảo vệ vào chương trình giáo dục. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xây dựng và cung cấp tài liệu tuyên truyền về bảo vệ quần thể chim yến cho các đơn vị liên quan…

UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ được giao nhằm bảo tồn và phát triển bền vững quần thể chim yến, góp phần ổn định nguồn sinh kế và kinh tế cho tỉnh.

HỒNG MINH