Tổ Công tác 5013 sẽ gỡ vướng sổ hồng các dự án Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu

Sau gần một năm đi vào hoạt động, Tổ Công tác 5013 đã tháo gỡ, giải quyết cấp giấy chứng nhận cho rất nhiều dự án trên địa bàn TPHCM trước khi sáp nhập.

Giám đốc Sở NNMT Nguyễn Toàn Thắng (trái) lắng nghe ý kiến của DN tại một buổi làm việc của Tổ 5013. Ảnh: ĐỖ TRÀ GIANG

Thực tế xử lý vướng mắc của Tổ 5013 cũng đặt ra một số trách nhiệm của chủ đầu tư cũng như hướng hoạt động sau khi tỉnh Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu sáp nhập vào TPHCM. Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở NNMT, Tổ trưởng Tổ Công tác 5013 một số nội dung liên quan.

PV: Thưa ông sau gần một năm đi vào hoạt động, ông đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổ Công tác 5013 như thế nào?

Ông Nguyễn Toàn Thắng: Như chúng ta đã biết, Tổ Công tác 5013 là tổ công tác chuyên trách được UBND TPHCM thành lập vào ngày 05-11-2024 theo Quyết định số 5013. Nhiệm vụ của tổ này là giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng) cho cá nhân và tổ chức tại các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố, nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và thúc đẩy thị trường bất động sản.

Chúng tôi xác định, khi một dự án nhà ở được triển khai đầu tư, xây dựng… được diễn ra trong một thời gian dài, từ lúc chấp thuận chủ trương đầu tư cho đến có quyết định khởi công đến khi nghiệm thu hoàn thành, cho đến khi bàn giao nhà cho người dân… Việc cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà là khâu cuối cùng của dự án và rất quan trọng.

Trong suốt quá trình đó chắc hẳn sẽ có nhiều khó khăn phát sinh, dẫn đến công tác cấp giấy chứng nhận sẽ gặp khó khăn. Nên nếu không có đơn vị nào chủ trì phối hợp với các sở ngành với nhau thì sẽ không tháo gỡ cái vướng để tháo gỡ cấp giấy cho người dân.

Từ tinh thần đó thì chúng tôi xin chủ trương của UBND TPHCM cho phép Sở NNMT chủ trì, phối hợp với các sở ngành khác theo chức năng nhiệm vụ và mời địa phương nơi có dự án cùng với chủ đầu tư rà soát những vướng mắc, khó khăn. Xác định nguyên nhân, ưu tiên công tác cấp giấy chứng nhận trước cho người mua nhà, còn những tồn đọng khác trong dự án sẽ từng bước xử lý tiếp theo.

Tổ Công tác làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, ban quản trị chung cư… nhiều vấn đề “chốt” tại chỗ nên có những dự án trong một buổi họp đã thống nhất cấp giấy chứng nhận cho cả ngàn căn hộ. Nếu chúng ta không có cuộc họp trực tiếp như vậy mà vẫn theo cách cũ là gửi văn bản hỏi qua lại sẽ kéo rất dài.

Do đó hiệu quả của Tổ Công tác rất thiết thực, chủ đầu tư cũng thấy vui và an tâm khi phối hợp với Tổ Công tác để xử lý các vướng mắc.

Trong quá trình xử lý có sự cố gắng của các đơn vị có liên quan, tuy nhiên trên thực tế người dân phản ánh mặc dù Tổ Công tác đã đưa ra giải pháp để tháo gỡ nhưng chủ đầu tư vẫn chưa có sự hợp tác. Vậy các chủ đầu tư này sẽ bị chế tài như thế nào?

Một dự án của Tập đoàn Novaland được tháo gỡ để cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà

Pháp luật đất đai hiện hành và các quy định hướng dẫn khác đã cho phép chủ đầu tư mà đầu tư dự án khi phát sinh trách nhiệm mà không thực hiện thì có thể dùng các biện pháp chế tài rất mạnh. Ví dụ không xem xét giao thêm bất kỳ dự án mới ở tất cả các tỉnh thành khác.

Những thông tin vi phạm của doanh nghiệp sẽ được đưa lên trang thông tin của bộ và trang thông tin địa phương với mong muốn rằng các chủ đầu tư phải làm tròn trách nhiệm của mình. Bởi vì chủ đầu tư đưa ra sản phẩm bán cho người dân thì buộc chủ đầu tư đó phải có trách nhiệm và sản phẩm đó phải đảm bảo chất lượng, các tiện ích kèm theo như cam kết ban đầu.

Thực tế quá trình làm việc của Tổ Công tác 5013 như chúng ta thấy, các quyết định xử phạt chủ đầu tư là có cơ sở. Có những sai phạm bị xử phạt rất nặng, và buộc chủ đầu tư phải chấp hành. Tuy nhiên ở vai trò chủ trì, tôi vẫn khuyến cáo nếu chủ đầu tư nếu không làm tròn trách nhiệm, không khắc phục những sai phạm thì sẽ bị đưa thông tin lên các trang thông tin của các cơ quan chức năng, lúc đó chủ đầu tư sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều trong việc triển khai các dự án mới trong tương lai.

Quá trình triển khai dự án, từ chủ đầu tư ban đầu xuyên suốt trong quá trình thực hiện dự án, trong quá trình thực hiện dự án có thể bị chuyển nhượng qua chủ đầu tư khác . Tuy nhiên pháp luật quy định, nhà đầu tư nhận chuyển nhượng phải kế thừa toàn bộ trách nhiệm nghĩa vụ liên quan của dự án.

Thực tế cho thấy, một số chủ đầu tư khi nhận chuyển nhượng dự án đã không lường hết những khó khăn phát sinh nên sau đó “chây ỳ” không thực hiện. Do đó trong quá trình xem xét cấp giấy chứng nhận, Tổ Công tác vẫn xem xét cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà nhưng vẫn phải “chế tài” chủ đầu tư bằng cách ràng buộc chưa cấp một số hạng mục trong dự án để buộc chủ đầu tư phải hoàn thành trách nhiệm.

Đây là những dự án bị vướng mắc theo luật cũ, còn những dự án triển khai theo luật đất đai mới 2024 sẽ rất chặt chẽ từ khi chấp thuận chủ trương, phê duyệt, cho đến cấp phép, cho phép bán nhà… Do đó sẽ rất khó có những tồn đọng giống như các trường hợp mà Tổ Công tác xử lý trong thời gian qua.

Thưa ông, thời gian qua hoạt động của Tổ Công tác 5013 chủ yếu xử lý vướng mắc các dự án trên địa bàn TPHCM cũ. Vậy định hướng hoạt động của Tổ sắp tới như thế nào sau khi TPHCM được mở rộng?

Vừa rồi chúng tôi cũng đã đề nghị UBND Thành phố kiện toàn bộ máy của Tổ để bổ sung thành viên để mở rộng quy mô giải quyết tất cả các dự án còn tồn đọng trên địa bàn TPHCM mới chứ không chỉ là giải quyết các dự án trên địa bàn TPHCM cũ.

Chức năng nhiệm vụ của Tổ vẫn phải duy trì để giải quyết triệt để cho xong những tồn tại cảu dự án cũ. Vừa rồi chúng ta chỉ mới tháo gỡ cho các dự án ở TPHCM trước sáp nhập, thời gian tới sau khi tập trung xử lý cơ bản trên địa bàn TPHCM trước sáp nhập Tổ sẽ xem xét giải quyết các dự án tồn đọng ở khu vực Bình Dương và Bà Rịa- Vũng Tàu.

Sau khi xử lý cơ bản các dự án bị vướng mắc để cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà, Thành phố sẽ tổng kết, đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm và chấm dứt hoạt động của Tổ Công tác 5013 và sẽ chuyển về hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan tham mưu cấp giấy.

Luật Đất đai 2024 cũng mở ra một yếu tố rất thuận lợi hơn trong việc cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà. Cụ thể, trước đây luật cũ khi xem xét cấp giấy chứng nhận thì chỉ có chủ đầu tư mới có thể đi làm. Nhưng luật mới cho phép người mua nhà có thể nộp hồ sơ đơn lẻ để xin cấp giấy ở cơ quan cấp giấy.

Xin cám ơn ông!

Theo Báo cáo số 1331 của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Cơ quan thường trực của Tổ Công tác 5013, sau hơn 8 tháng được UBND TPHCM ra quyết định thành lập và đi vào hoạt động, đã tổ chức 33 cuộc họp nhằm tháo gỡ vướng mắc cho 176 dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn với 108.170 căn hộ, nhà ở; và hơn 1.247 sản phẩm bất động sản khác. Tổ Công tác 5013 cũng đã tháo gỡ vướng mắc để thực hiện thủ tục cấp GCN cho người mua nhà tại 126/176 dự án, với số lượng sản phẩm bất động sản đã tháo gỡ để cung cấp cho thị trường là 87.547/108.170 căn hộ, nhà ở và hơn 1.247 sản phẩm bất động sản khác. Giá trị hợp đồng chuyển nhượng các hồ sơ đã chuyển thuế đạt hơn 118.900 tỷ đồng, đem lại nguồn thu thuế trước bạ cho ngân sách TPHCM đạt hơn 594,5 tỷ đồng.

