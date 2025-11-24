TPHCM thực hiện nhiều giải pháp tăng nguồn cung, giảm giá nhà

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành và đơn vị liên quan về thực hiện các giải pháp để tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản, hướng đến ổn định, phát triển thị trường bất động sản thành phố.

Theo đó, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND TPHCM giải pháp đẩy nhanh việc quy hoạch, phát triển đô thị, nhất là các khu vực phát triển đô thị theo hình thức TOD; tập trung giải quyết nhanh các thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng, thực hiện các dự án nhà ở, bất động sản theo các thủ tục mới.

Đồng thời, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tham mưu bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội; tham mưu đôn đốc, hỗ trợ chủ đầu tư dự án đẩy mạnh triển khai dự án để thực hiện, hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội.

Sở Tài chính được giao chủ trì tham mưu bố trí ngân sách địa phương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để có quỹ đất sạch phát triển nhà ở xã hội; phối hợp Sở Xây dựng tham mưu UBND TPHCM trình HĐND bổ sung chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội mà Thủ tướng Chính phủ giao cho thành phố. Bên cạnh đó, Sở Tài Chính có nhiệm vụ phối hợp với Sở Xây dựng kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền đối với hoạt động của các doanh nghiệp, chủ đầu tư, sàn giao dịch bất động sản…

UBND TPHCM giao Sở NN-MT tham mưu về phê duyệt, thực hiện công bố kịp thời thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bảo đảm công khai, minh bạch thông tin thị trường. Song song đó, Sở NN-MT cần tập trung giải quyết nhanh các thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng các dự án nhà ở, bất động sản theo các thủ tục mới như chuyển mục đích sử dụng đất, xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất...

Đối với UBND các xã, phường, đặc khu, UBND TPHCM giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng (khi có yêu cầu) để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhà ở và thị trường bất động sản góp phần ổn định thị trường.

THANH HIỀN