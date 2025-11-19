TPHCM đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng cho dự án tái định cư

Ngày 19-11, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) TPHCM Nguyễn Toàn Thắng đã chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645 - Tổ Công tác giải quyết các nội dung liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) đối với 5 dự án phát triển nhà ở.

Buổi làm việc của Tổ công tác 1645 vào ngày 19-11. Ảnh: THANH HIỀN

Các dự án được Tổ công tác 1645 xem xét cấp sổ hồng gồm: Chung cư cụm B, một phần khu dân cư 13E, xã Bình Hưng do Công ty Cổ phần Bắc Phước Kiển làm chủ đầu tư (CĐT); Chung cư Opal Riverside, phường Hiệp Bình do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh làm CĐT; Khu biệt thự vườn tại phường Hiệp Bình do Công ty TNHH Xây dựng Trang trí Việt Quốc làm CĐT; Khu dân cư Bến Lức, phường Bình Đông do Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Phú Mỹ làm CĐT; Chung cư 12 tầng khu tái định cư 10ha, phường Đông Hưng Thuận, do Ban Quản lý đầu tư Xây dựng công trình Quận 12 trước đây làm CĐT (hiện nay do Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng quản lý).

Dự án chung cư 12 tầng khu tái định cư 10ha, phường Đông Hưng Thuận. Ảnh: TH

Đối với dự án chung cư 12 tầng khu tái định cư 10ha, chung cư có tổng số 320 căn hộ được nghiệm thu và đưa vào sử dụng vào năm 2018. Trước đây, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 12 và Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 12 cũ đã tiếp nhận, tham mưu trình UBND Quận 12 (nay là phường Đông Hưng Thuận) cấp sổ hồng cho người mua nhà, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện hết. Nay người mua nhà đã nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố đề nghị cấp sổ hồng đối với các căn hộ còn lại tại dự án này.

Theo báo cáo của Ban Quản lý đầu tư Xây dựng công trình Quận 12 trước đây, năm 2020, ban đã bàn giao cho Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng quản lý. Đối với cơ sở hạ tầng kỹ thuật, ban quản lý dự án đã bàn giao cho địa phương. Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, dự án này xây dựng để bố trí tái định cư, cần được ưu tiên giải quyết cấp sổ cho người dân. Ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện sớm và đầy đủ các thủ tục để giải quyết cho người dân.

Đối với dự án Chung cư Opal Riverside có quy mô 626 căn hộ, 20 tầng và 2 tầng hầm thuộc khối chung cư A, B. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Toàn Thắng đề nghị CĐT có cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính để tiến tới cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Với ba dự án còn lại, sau khi lắng nghe các sở ngành báo cáo quá trình thực hiện dự án và những vấn đề đang tồn tại, ông Nguyễn Toàn Thắng đã thống nhất một số nội dung để tiến tới cấp sổ hồng cho người mua.

THANH HIỀN