Hà Nội: Người dân chờ suốt đêm để nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội

Theo kế hoạch sáng 17-11, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc, TP Hà Nội) bắt đầu nhận hồ sơ mua và thuê mua bán căn hộ tại dự án nhưng từ tối 16-11, đã có rất đông người tới để chờ sớm nộp được hồ sơ.

Tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin thể thao xã Thiên Lộc (nơi tiếp tiếp nhận hồ sơ dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung), từ tối 16 cho tới sáng 17-11, có hàng trăm người tập trung tại đây. Tất cả đều mong muốn lấy được số thứ tự để sớm nộp được hồ sơ mua, hoặc thuê căn hộ tại dự án.

Trong khi đó, theo thông báo của chủ đầu tư là Liên danh Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội cùng Tổng Công ty Viglacera thì mỗi ngày chỉ nhận 50 bộ hồ sơ. Điều đó khiến nhiều người lo lắng vì sợ không tới lượt. Tuy nhiên, đại diện chủ đầu tư cho biết, trường hợp hoàn thành tiếp nhận 50 bộ hồ sơ mà vẫn còn thời gian làm việc, đơn vị sẽ thu bổ sung.

Nhiều người chờ nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại dự án CT3 Kim Chung. Ảnh: Hà Nội news

Dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung được xây dựng tại ô đất CT3, CT4 thuộc Khu đô thị mới Kim Chung.

Dự án gồm 3 tòa nhà (ký hiệu CT3A, Ct3B, CT3C) cao từ 9 tầng đến 12 tầng với 1.104 căn hộ, trong đó có 929 căn nhà ở xã hội. Trong số các căn hộ nhà ở xã hội, có 589 căn hộ để bán có diện tích 58,9-64m2, có 212 căn hộ để cho thuê và 128 căn cho thuê mua.

Giá bán căn hộ tại dự án này là 18,4 triệu đồng/m2 (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí bảo trì); giá cho thuê là 91.700 đồng/m2/tháng và giá thuê mua căn hộ là 312.860 đồng/m2/tháng. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 17-11-2025 đến ngày 3-1-2026.

