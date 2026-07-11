Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bằng trách nhiệm và trái tim người lính

Sáng 11-7, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đến kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác khảo sát tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Gửi gắm niềm tin vào lực lượng thực hiện nhiệm vụ

Tại hiện trường, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trực tiếp kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ, điều kiện làm việc, đồng thời thăm hỏi sức khỏe các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Bày tỏ xúc động trước những nỗ lực của các lực lượng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ đòi hỏi sự nỗ lực, chung sức của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, với mục tiêu tìm kiếm, quy tập và xác định được danh tính của nhiều liệt sĩ nhất có thể. Đảng, Nhà nước, nhân dân, đặc biệt là thân nhân các liệt sĩ luôn gửi gắm niềm tin và sự mong đợi vào các lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải xác định rõ trách nhiệm, tập trung cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng được giao.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thời gian thực hiện nhiệm vụ sẽ còn dài, công việc còn rất nhiều khó khăn, thậm chí chịu tác động của mưa gió, làm việc trong thời gian dài, ảnh hưởng đến sức khỏe. Các đồng chí phải nỗ lực, cố gắng vượt qua để thực hiện tốt nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả này. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa căn dặn.

Trao đổi với Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7 và TPHCM, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ suốt nhiều năm qua, đặc biệt trong đợt cao điểm “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, sáng 11-7. Ảnh: VIỆT DŨNG

Từ những thông tin và di vật đã được phát hiện, Đại tướng đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, bổ sung hồ sơ, không để sót bất kỳ chi tiết nào. Công việc này không chỉ phục vụ việc thực hiện chính sách, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ mà còn bổ sung nguồn tư liệu lịch sử quý giá. Những tư liệu sẽ góp phần làm sáng rõ hơn các giai đoạn lịch sử hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Quân khu 7 và các đơn vị nói riêng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhận định, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều gian nan. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 là một dấu mốc hào hùng nhưng cũng vô cùng khốc liệt. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

"Công tác tìm kiếm phải được thực hiện đến nơi đến chốn, bằng kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm và cả trái tim của người lính. Để đáp lại niềm tin, sự gửi gắm của nhân dân và thân nhân các liệt sĩ, các đồng chí phải quyết tâm hoàn thành thật tốt nhiệm vụ" Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.



Đại tướng khẳng định, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam luôn thường xuyên theo dõi, chỉ đạo sát sao công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra công tác quàn hài cốt liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm

Báo cáo với đoàn công tác, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM, cho biết, đến thời điểm hiện tại, lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã tìm thấy 29 hài cốt, trong đó có 13 hài cốt được phát hiện cùng di vật.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung (ngoài cùng, bên phải) báo cáo với đoàn công tác. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đáng chú ý, từ giấy tờ và di vật phát hiện cùng hài cốt số 2, cơ quan chức năng bước đầu xác định có liên quan liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, đơn vị 962. Sau khi phối hợp giải mã, xác minh thông tin, cơ quan chức năng xác định đơn vị 962 là Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 Long An, tham gia trận đánh vào khu vực cầu Chữ Y ngày 19-1-1968, trong đợt 1 cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Theo báo cáo, qua quá trình cất bốc, lực lượng làm nhiệm vụ ghi nhận hài cốt và di vật được phát hiện ở hai lớp. Tại lớp thứ nhất, đa số di vật được nhận định là của lực lượng Quân Giải phóng, trong đó có di vật liên quan các đơn vị chủ lực tham gia chiến đấu trong đợt 1. Tại lớp thứ hai cũng phát hiện nhiều di vật, bước đầu nhận định có thể liên quan các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn.

Công tác tìm kiếm được thực hiện khẩn trương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết, Bộ Tư lệnh TPHCM báo cáo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7 và TPHCM về phương án tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại rãnh thứ nhất, với chiều dài khoảng 50 mét, rộng 3 mét và sâu khoảng 3,5 mét.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hỏi, cảm ơn nhân chứng cung cấp thông tin tìm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về phương pháp tìm kiếm, Bộ Tư lệnh TPHCM đã xin ý kiến để thực hiện cất bốc lần lượt theo từng lớp, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ và đúng quy trình chuyên môn. Đối với công tác quy tập, những hài cốt có thể phân định riêng sẽ được đưa vào từng quách riêng; những phần hài cốt không thể tách rời sẽ được đưa vào quách chung.

Lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ Tiểu đoàn 1 Long An Liên quan việc xác định danh tính liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, Bộ Tư lệnh TPHCM đã đến xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh để xác minh thông tin về thân nhân liệt sĩ; đồng thời phối hợp Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh lấy mẫu ADN của gia đình để giám định. Mẫu ADN từ hài cốt được cho là của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cũng đã được chuyển đi xét nghiệm, dự kiến khoảng 3 tuần sẽ có kết quả. Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh TPHCM tham mưu Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7 đề nghị lấy mẫu ADN của thân nhân các liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn 1 Long An, đặc biệt là những trường hợp hy sinh trong giai đoạn từ năm 1965 đến năm 1968. Các mẫu ADN của thân nhân sẽ được lưu trữ, phục vụ việc đối chứng với mẫu ADN của những hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình.

THU HOÀI - MẠNH THẮNG