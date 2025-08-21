Phường Thạnh Mỹ Tây đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ chủ lực

Dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Tạ Quốc Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, phường Thạnh Mỹ Tây có vị thế quan trọng trong định hướng phát triển chung của thành phố. Đồng chí đề nghị Đảng bộ phường khóa mới tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để phát triển kinh tế theo hướng nhanh, bền vững. Trong đó, phát triển mạnh các ngành dịch vụ chủ lực nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân.

Đồng chí Tạ Quốc Trung tặng hoa của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến đại hội

Phường cũng cần nhanh chóng rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch để phù hợp với định hướng chung của thành phố. Trên cơ sở tình hình thực tế, kịp thời kiến nghị cấp trên tiếp tục đầu tư hoặc tạo điều kiện cho địa phương đầu tư các công trình trọng điểm có tính đột phá, tạo đà phát triển cho địa phương.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tạ Quốc Trung phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Đồng chí Tạ Quốc Trung gợi mở, phường Thạnh Mỹ Tây tiếp tục thực hiện tốt hơn các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Chú trọng công tác giảm nghèo, đào tạo nghề cho người lao động gắn với giải quyết việc làm theo nhu cầu xã hội.

Bí thư Đảng ủy phường Thạnh Mỹ Tây Lê Trần Kiên tặng hoa tri ân Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Cùng với đó, quan tâm phát động phong trào quần chúng, tạo sức mạnh tổng hợp và có nhiều biện pháp hữu hiệu tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công, kiềm chế và đầy lùi tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Đại biểu biểu quyết tại đại hội

Quang cảnh đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thạnh Mỹ Tây nhiệm kỳ 2025-2030 với 29 đồng chí ra mắt đại hội. Đồng chí Lê Trần Kiên giữ chức Bí thư Đảng ủy phường. Đồng chí Nguyễn Thu Hương giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường. Đồng chí Bùi Thị Hồng Quế giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Đồng chí Tạ Quốc Trung chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thạnh Mỹ Tây nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: LÊ VŨ

Phường Thạnh Mỹ Tây có diện tích 4,4 km², dân số trên 153.000 người. Ở phường có gần 8.000 doanh nghiệp, hơn 5.500 hộ kinh doanh đang hoạt động. Đảng bộ phường có 121 tổ chức cơ sở đảng, với tổng số 3.935 đảng viên đang sinh hoạt. Phường có nhiều dự án hạ tầng trọng điểm của thành phố: cải tạo toàn tuyến rạch Văn Thánh, xây dựng kè kiên cố Thanh Đa đoạn 1.1... Đây là những công trình nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người dân. Trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường đề ra 16 chỉ tiêu, 3 công trình trọng điểm: Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh; dự án đầu tư xây mới trường tiểu học Nguyễn Trọng Tuyển; dự án xây dựng kiên cố tuyến kè Thanh Đa - đoạn 1.1.

THÁI PHƯƠNG