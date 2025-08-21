Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính: Khẳng định tinh thần đổi mới và đột phá

Đây là đại hội đầu tiên của Bộ Tài chính sau khi sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, hợp nhất Đảng bộ Bộ Tài chính với Đảng bộ cơ quan Bộ KH-ĐT, tiếp nhận và sắp xếp Đảng bộ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cùng các tổ chức đảng thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

Phát biểu tại đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc của Đảng ủy Bộ Tài chính, bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Đảng ủy Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của cấp trên trong chuẩn bị và tổ chức đại hội của các tổ chức Đảng trực thuộc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh một số kết quả nổi bật mà Đảng ủy Bộ Tài chính đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ đạt được. Đó là: Đảng ủy Bộ Tài chính đã lãnh đạo triển khai hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, góp phần bảo đảm liền mạch nhiệm vụ quản lý tài chính, đầu tư của Chính phủ; công tác hoàn thiện thể chế được Đảng ủy Bộ Tài chính lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chủ động, toàn diện và có sự đổi mới tư duy, đột phá trong xây dựng pháp luật, góp phần củng cố môi trường kinh doanh thuận lợi, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở phát huy “tư duy mới - tầm nhìn mới - cơ hội mới - giá trị mới”, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp chiến lược cho Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, chưa có tiền lệ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tham mưu triển khai nhiều giải pháp xây dựng nền tài chính ổn định, minh bạch và hiệu quả; tham mưu và chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm cải cách môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, qua đó góp phần quan trọng vào tăng trưởng và nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tặng hoa chúc mừng đại hội

Trên cơ sở những kết quả, bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị đại hội dành thời gian thảo luận sâu sắc, toàn diện để xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó, cần tập trung xây dựng các giải pháp để khắc phục các hạn chế như: về phân bổ vốn và giải ngân đầu tư công; về tình trạng chuyển giá, gian lận thuế, nợ thuế; về hoạt động của khu vực sự nghiệp công lập; về quản lý tài sản công và các quỹ ngoài ngân sách nhà nước; về các quy định thực hiện đấu thầu… Việc khắc phục các hạn chế cần có lộ trình và kế hoạch cụ thể trong toàn Đảng bộ để thống nhất triển khai, quyết tâm thắng lợi.

Trước đó, trong phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ I diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, có ý nghĩa vô cùng quan trọng, vừa là thời điểm tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025, vừa xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ tới, đồng thời đóng góp ý kiến vào văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ Bộ Tài chính xác định phương hướng trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Đây cũng là quá trình hiện thực hóa quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ; khẳng định tinh thần tự cường, tự tin, tiến bước mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng của đất nước.

Trong khuôn khổ đại hội, Đảng ủy Chính phủ đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong đó, chỉ định Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chỉ định Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với các đồng chí: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thường trực, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Đỗ Văn Trường, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính; Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính.

LƯU THỦY