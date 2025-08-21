Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng Đảng bộ phát triển bền vững

Sáng 20-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra phiên chính thức và bế mạc đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM… cùng 281 đại biểu đại diện cho 6.454 đảng viên của 22 Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ.

Tham mưu phải đi trước

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị nhắc lại định hướng phát triển TPHCM theo tinh thần Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và lưu ý, Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM cần phải tiên phong, đi đầu, gương mẫu. Từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên đoàn kết, thống nhất với quyết tâm cao, phát huy sức mạnh tổng hợp, phát huy trí tuệ, năng lực của tập thể và từng cá nhân để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí phân tích, Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM là nơi tập trung nhân lực có trình độ, chất lượng cao và giữ trọng trách quan trọng trong các cơ quan Đảng, MTTQ, tổ chức - chính trị của thành phố, các cơ quan tư pháp, cơ quan báo chí, doanh nghiệp kinh tế Đảng. Vì vậy, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc phải thật sự tiêu biểu, đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng “nắm vững, thực hiện tốt, khoa học, linh hoạt, thực tiễn cao”.

Ngoài ra, Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM cần xác định rõ vai trò và đặc thù để đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo khoa học, sâu sát yêu cầu, nhiệm vụ chung của Đảng bộ TPHCM. Việc đổi mới đó phải bám sát theo tinh thần chủ động và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Tại đại hội, Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM đã trao đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM bảng tượng trưng số tiền 121 triệu đồng đóng góp ủng hộ đồng bào miền núi và trung du Bắc bộ, Bắc Trung bộ bị thiệt hại do mưa lũ. Đây là số tiền đã được đại hội phát động tại phiên trù bị.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cần phải phân công, phân nhiệm rõ ràng, đúng người, đúng việc và sát sao trong đánh giá, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao đối với từng cá nhân. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, chuẩn mực về đạo đức, tinh thông về nghiệp vụ, tận tụy với công việc, là hạt nhân năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung. Thông qua đó giúp nâng tầm chất lượng công tác tham mưu của các Đảng ủy, cơ quan trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí cũng yêu cầu Đảng bộ tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng cơ quan kiểu mẫu, kỷ cương, văn minh, hiện đại, hiệu quả. “Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM phải thật sự là nơi hội tụ trí tuệ, làm việc chuyên nghiệp, tạo động lực tinh thần và môi trường thuận lợi để cán bộ, đảng viên phát huy năng lực, sở trường, cống hiến hiệu quả”, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị kỳ vọng.

Kết tinh trí tuệ

Sau 2 ngày làm việc, đại hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trong đó, đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM lần thứ I với 11 chỉ tiêu cụ thể, gồm 100% tổ chức cơ sở Đảng xây dựng, ban hành chương trình thực hiện hiệu quả việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; các tổ chức cơ sở Đảng phấn đấu hàng năm đạt tỷ lệ hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 95% trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 98% trở lên; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đối với 100% tổ chức Đảng và đảng viên theo kế hoạch…

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM lần thứ I. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, nhận xét, nghị quyết đại hội được thông qua là sự kết tinh trí tuệ, ý chí và quyết tâm xây dựng Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố trong sạch, vững mạnh, toàn diện. “Thành công của đại hội là nguồn sức mạnh mới, là động lực to lớn để tăng cường sự đoàn kết thống nhất và tinh thần trách nhiệm xây dựng Đảng của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong toàn Đảng bộ”, đồng chí khẳng định.

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I và Đại hội XIV của Đảng, đồng chí kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, nhanh chóng triển khai chương trình hành động, đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Toàn Đảng bộ cần tiếp tục đoàn kết, phát huy kết quả đã đạt được, tận dụng thời cơ, khai thác tiềm năng, góp phần xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vì cả nước và cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Nhiệm kỳ 2025-2030: - Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM: 35 đồng chí. - Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM: 11 đồng chí. - Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM: 10 đồng chí. - Bí thư Đảng ủy: đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM. - Các Phó Bí thư Đảng ủy gồm các đồng chí: * Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM. * Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM. * Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư chuyên trách. * Lê Văn Phong, Phó Bí thư chuyên trách. * Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư chuyên trách, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

THU HƯỜNG - VĂN MINH