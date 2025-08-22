Phát huy lợi thế “Trên bến dưới thuyền”

Đặt thêm các trụ sở vệ tinh để tiếp nhận hồ sơ hành chính, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tăng cường nộp hồ sơ trực tuyến tại nhà… là những cách phường Phú Định (TPHCM) thực hiện nhằm tạo thuận lợi cho người dân địa phương khi địa hình phường trải dài, ngăn cách bởi các con sông, kênh rạch.

Đẩy mạnh chuyển đổi số

Giữa tháng 8-2025, bà Trần Thanh Nhã (62 tuổi, ngụ phường Phú Định) đến điểm tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Định (số 350 đường Phú Định) nộp các giấy tờ liên quan căn nhà đang ở. Hồ sơ của bà nhanh chóng được công chức kiểm tra và tiếp nhận.

“Trước khi đến đây, tôi đã điện thoại đến đường dây nóng của phường để hỏi về các giấy tờ cần chuẩn bị, nhờ đó tôi không mất thời gian đi lại vì bị thiếu giấy tờ”, bà Nhã cho biết. Theo bà Nhã, nhờ điện thoại đến đường dây nóng, bà biết phường có 3 điểm tiếp nhận hồ sơ và bà chọn điểm vệ tinh gần nhà để nộp hồ sơ.

Từ ngày 1-7 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Định đã giải quyết hơn 8.000 hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp. Để đảm bảo hiệu quả phục vụ, phường bố trí 6 quầy tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở chính và mở thêm 2 điểm vệ tinh, với 4 quầy tiếp nhận tại mỗi điểm.

Ông Bùi Trung Trực, Chủ tịch UBND phường Phú Định, cho biết, sau sắp xếp, địa bàn phường bị chia cắt bởi kênh rạch, gây khó khăn cho việc di chuyển của người dân nên phường triển khai thực hiện các thủ tục dịch vụ công trực tuyến gắn với chuyển đổi số, lập đường dây nóng để hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.

Theo ông Bùi Trung Trực, nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, đặc biệt là người khuyết tật, người cao tuổi và những người gặp khó khăn trong đi lại, từ ngày 1-9, UBND phường Phú Định sẽ triển khai cán bộ tư pháp hỗ trợ chứng thực chữ ký và cung cấp dịch vụ công trực tuyến ngay tại nhà.

Song song đó, phường phối hợp Trung tâm Phát triển khoa học và Công nghệ trẻ Thành đoàn TPHCM bố trí đoàn viên, thanh niên các trường học hỗ trợ tư vấn cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường. Đây là giải pháp hướng đến việc thực hiện hồ sơ trực tuyến của người dân trên địa bàn phường đảm bảo 100%, theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đã đề ra.

Cụ thể, thiết thực

Với vị trí đặc trưng sông nước, từ lâu nay, lễ hội sông nước “Trên bến dưới thuyền” và chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” đã trở thành đặc trưng không chỉ của phường Phú Định mà của cả TPHCM. Để tiếp tục phát huy thế mạnh, hiệu quả của các sự kiện này, trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường Phú Định xác định tiếp tục đầu tư quy mô và nâng tầm kết nối các địa phương nhằm mang đến sự phong phú, đa dạng hơn cho chợ hoa Xuân.

Qua đó tiếp tục đưa sự kiện trở thành một không gian giao thoa văn hóa độc đáo, thu hút khách du lịch; đồng thời là cầu nối giao thương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững giữa TPHCM và các tỉnh, thành phố khác.

Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” đặc trưng của phường Phú Định

Bí thư Đảng ủy phường Phú Định Phạm Ngọc Muôn chia sẻ, nhiệm kỳ 2025-2030, phường xác định tập trung tối đa hóa lợi thế về vị trí địa lý, không gian đô thị gắn với đặc thù sông nước. Qua đó, phường xác định các giải pháp chú trọng phát triển đô thị dịch vụ - thương mại, thúc đẩy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có chọn lọc và tập trung phát triển kinh tế tư nhân.

Theo đồng chí Phạm Ngọc Muôn, các dự án chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch, cải tạo hạ tầng gắn với tăng cường các dự án, công trình giao thông là tiền đề để phát triển kinh tế - văn hóa - du lịch, phát huy tính đoàn kết, tự quản, các phong trào ở từng cộng đồng khu dân cư.

“Chúng tôi xác định, mỗi chỉ tiêu kinh tế - xã hội sẽ gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và từng cán bộ lãnh đạo phụ trách lĩnh vực, địa bàn. Từ đó, nghị quyết đại hội sớm đi vào cuộc sống, để mục tiêu, chỉ tiêu, công trình, chương trình đưa ra phải được thực hiện đúng tiến độ và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân”, đồng chí Phạm Ngọc Muôn khẳng định.

Giai đoạn 2025-2030, phường Phú Định tập trung chỉnh trang đô thị và phát triển đồng bộ hạ tầng đô thị trên địa bàn. Trong đó, 5 công trình, dự án trọng điểm là: xây dựng cầu đường Bình Tiên; xây dựng cầu Rạch Cát II; xây dựng cầu Kênh Ngang số 1, 2, 3 (tuyến đường Nguyễn Duy - Lưu Hữu Phước); xây dựng cụm Trường Tiểu học và THCS (thuộc phường 16 cũ); hoàn thành các dự án nhà ở xã hội, dự án nhà ở tái định cư thuộc đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh rạch trên địa bàn phường Phú Định, dự án cảng sông Phú Định, kết nối đường Vành đai 2…

THÁI PHƯƠNG