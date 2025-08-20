Sớm giải quyết công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu Công nghệ cao TPHCM

Khu Công nghệ cao TPHCM còn khoảng 10ha còn vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng chí Trần Văn Tuấn yêu cầu Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú quan tâm, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm cần sớm giải quyết.

Ngày 20-8, Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại hội nhận hoa chúc mừng của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú Nguyễn Bạch Hoàng Phụng cho biết, phường có 127 tổ chức cơ sở đảng và 3.383 đảng viên. Tăng Nhơn Phú là một trong những phường có quy mô dân số lớn của TPHCM với trên 208.000 dân.

Ở phường cũng có nhiều trường đại học, có Khu Công nghệ cao TPHCM với lực lượng lớn chuyên gia, sinh viên, công nhân lao động; có nhiều công trình giao thông, hạ tầng xã hội trọng điểm được đầu tư xây dựng đồng bộ. Phường đóng vai trò quan trọng trong kết nối khu đông TPHCM với trung tâm thành phố và các vùng lân cận.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú nhiệm kỳ 2025-2030

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Văn Tuấn nhận xét, phường Tăng Nhơn Phú có dân số đông, mật độ dân số cao, có tốc độ đô thị hóa nhanh, nguồn lao động dồi dào, thuận lợi trong thu hút đầu tư các dự án công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhưng cũng phát sinh nhiều vấn đề xã hội hoá.

Đồng chí lưu ý phường quan tâm giải quyết tốt các vấn đề về đào tạo, việc làm, an sinh xã hội và tăng cường quản lý tốt, chặt chẽ về đất đai, quy hoạch, xây dựng và môi trường.

Đồng chí Trần Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo đại hội

Theo đồng chí, trên địa bàn phường có Khu Công nghệ cao hoạt động hiệu quả, đã giải quyết hàng chục ngàn lao động, góp phần rất lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, hiện tỷ lệ lấp đầy khoảng 90%, còn khoảng 10ha chưa được thu hồi do còn vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Vì vậy, Đảng bộ phường cần quan tâm, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm cần sớm giải quyết, góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và địa phương. Bên cạnh đó, phối hợp với cơ quan chức năng để thu hút đầu tư, lấp đầy diện tích còn lại.

Phường cũng cần tập trung tạo ra những đột phá thực sự trong phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu theo hướng thương mại - dịch vụ - công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp gắn với chuyển đổi số…

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú đề ra 26 chỉ tiêu, nhiệm vụ và xác định các khâu đột phá. Trong đó, phường thực hiện chương trình chỉnh trang đô thị kết hợp mở rộng nhiều tuyến hẻm; triển khai quy hoạch chi tiết 1/500 những khu vực đủ điều kiện để thực hiện miễn giấy phép xây dựng cho người dân. Phường cũng phối hợp để đầu tư các công trình nhà ở, nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân lao động Khu Công nghệ cao. Trong đó, phường tập trung rà soát các dự án về nhà ở trên địa bàn gặp vướng mắc để hỗ trợ giải quyết. Phường Tăng Nhơn Phú cũng đề ra 7 công trình trọng điểm triển khai trong nhiệm kỳ. Trong đó, vận động nhân dân và phối hợp trong bồi thường, giải phóng mặt bằng để mở rộng đường Lê Văn Việt, đường Hoàng Hữu Nam; xây dựng Trường THCS Tân Phú và Trường Mầm non Hiệp Phú; nạo vét nhánh Rạch Lân; phối hợp nâng cấp, mở rộng cầu Vàm Xuồng…

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 31 đồng chí đã ra mắt. Đồng chí Nguyễn Bạch Hoàng Phụng làm Bí thư Đảng ủy phường.

THU HƯỜNG