Phường Phú Định (TPHCM) phát huy đặc trưng “trên bến dưới thuyền”

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phú Định lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, gợi mở trong nhiệm kỳ mới, phường cần tập trung phát triển các ngành thương mại - dịch vụ chất lượng cao, ưu tiên các mô hình kinh tế sáng tạo, ứng dụng công nghệ, thúc đẩy thương mại điện tử. Trong đó, phường cần cải thiện môi trường đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân hoạt động kinh doanh.

Theo đồng chí Dương Anh Đức, phường cần xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm du lịch, gắn với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống lịch sử của phường. Đặc biệt, phát huy thế mạnh Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” – 1 trong 19 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu của TPHCM.

Đồng chí nhấn mạnh, phường Phú Định cần tiếp tục đầu tư chỉnh trang và phát triển đô thị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, thân thiện môi trường; đồng thời có giải pháp căn cơ, đồng bộ lập lại trật tự đô thị, kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, quản lý chặt chẽ trật tự xây dựng.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Đặc biệt là việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phấn đấu xây dựng phường trở thành địa bàn “trong sạch, không có tội phạm, ma túy” vào năm 2030. Do đó, phường cần phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức tự giác của người dân trong tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

Đại biểu biểu quyết tại đại hội

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường Phú Định đặt ra 15 chỉ tiêu; 5 chương trình đột phá. Nổi bật là chương trình chỉnh trang đô thị tuyến bờ Bắc Kênh Đôi và phát triển hạ tầng đô thị trên địa bàn; phát triển kinh tế - văn hóa gắn với phát huy nét đặc trưng “Trên bến dưới thuyền”, du lịch sông nước; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số gắn với xây dựng chính quyền điện tử…

Nét đặc trưng lễ hội Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền" của phường Phú Định

Phường cũng đưa ra 5 công trình, dự án trọng điểm gồm: Xây dựng cầu đường Bình Tiên; xây dựng cầu Rạch Cát II; xây dựng cầu Kênh ngang số 1, 2, 3 (tuyến đường Nguyễn Duy - Lưu Hữu Phước); xây dựng cụm Trường Tiểu học và THCS (thuộc phường 16 cũ); hoàn thành 1 dự án nhà ở xã hội và 5 dự án nhà ở tái định cư thuộc đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh rạch trên địa bàn phường Phú Định.

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Định nhiệm kỳ 2025-2030 với 33 đồng chí ra mắt đại hội. Đồng chí Phạm Ngọc Muôn giữ chức Bí thư Đảng ủy phường. Đồng chí Trần Thanh Hà giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường. Đồng chí Bùi Trung Trực giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường. Đồng chí Dương Anh Đức chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Định nhiệm kỳ 2025-2030

THÁI PHƯƠNG