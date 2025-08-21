Bộ Chính trị cho ý kiến về dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I

Chiều 21-8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự có các đồng chí: Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư...

Đoàn đại biểu TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM...

>>>Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo SGGP ghi nhận buổi làm việc giữa Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, chiều 21-8

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc, chiều 21-8

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị trình bày báo cáo tại buổi làm việc

QUANG PHÚC