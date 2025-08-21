Chính trị

Xây dựng Đảng

Bộ Chính trị cho ý kiến về dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I

SGGPO

Chiều 21-8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự có các đồng chí: Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư...

Đoàn đại biểu TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM...

>>>Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo SGGP ghi nhận buổi làm việc giữa Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Ảnh: QUANG PHÚC

BCT 1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm với các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, chiều 21-8
BCT 2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm với các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, chiều 21-8
BCT 3.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm với các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, chiều 21-8
BCT 4.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc, chiều 21-8
BCT 5.jpg
Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị dự buổi làm việc
BCT 6.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm
BCT 7.jpg
Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị dự buổi làm việc, chiều 21-8
BCT 8.jpg
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM dự buổi làm việc
BCT 9.jpg
Quang cảnh buổi làm việc
BCT 10.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị trình bày báo cáo tại buổi làm việc

SGGP Online sẽ tiếp tục cập nhật buổi làm việc này...

Tin liên quan
QUANG PHÚC

Từ khóa

Thành ủy TPHCM Trụ sở Trung ương Đảng Nguyễn Thanh Nghị Tô Lâm Trần Cẩm Tú Lương Cường Nguyễn Văn Được Bộ Chính trị Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên Phạm Minh Chính Trần Thanh Mẫn Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn