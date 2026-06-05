Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đoàn chuyên gia trí tuệ nhân tạo

Ngày 5-6, tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Eric Schmidt, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Google, cùng đoàn chuyên gia trí tuệ nhân tạo đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Eric Schmidt, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Google. Ảnh: TTXVN.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc ông Eric Schmidt và đoàn chuyên gia trí tuệ nhân tạo tích cực phối hợp với các cơ quan của Việt Nam triển khai các chương trình hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo thời gian qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ông Eric Schmidt và đoàn chuyên gia tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Việt Nam xây dựng tầm nhìn, chính sách và hệ sinh thái phát triển trí tuệ nhân tạo; kết nối các nguồn lực quốc tế nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển nhân lực, doanh nghiệp công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị các thành viên đoàn, trong đó có ông Christopher Nguyễn, Tổng Giám đốc Công ty Aitomatic, tiếp tục kêu gọi chuyên gia, trí thức, doanh nhân công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài đồng hành, đóng góp tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực cho sự phát triển của đất nước.

Về phía đoàn chuyên gia, ông Eric Schmidt bày tỏ mong muốn tiếp tục trao đổi với các cơ quan, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia của Việt Nam nhằm tìm kiếm các hướng hợp tác thiết thực trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu - phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Ông Eric Schmidt cho rằng dư địa, tiềm năng hợp tác giữa các đối tác Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như các đối tác trên thế giới còn rất lớn; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp thiết thực vào sự phát triển khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo của Việt Nam.

MINH DUY