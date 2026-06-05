Thủ tướng Thái Lan sắp thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN

Ngày 5-6, Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 8 đến 9-6.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội, tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba (ASEAN Future Forum 2026) với chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm” sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 9 đến 10-6.

Có 4 thủ tướng các nước ASEAN sẽ đến Việt Nam tham dự diễn đàn lần này gồm: Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thủ tướng Vương quốc Campuchia, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng nước Cộng hòa dân chủ Timor Leste.

Diễn đàn cũng có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao một số nước thành viên ASEAN cùng đại diện các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương trong nước, quốc tế.

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