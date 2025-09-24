Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI

Đại hội vinh dự được Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi tặng lẵng hoa chúc mừng.

Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đón Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Dự đại hội có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam... cùng hơn 300 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào TĐQT toàn quân giai đoạn 2020-2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan triển lãm trước giờ khai mạc đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Với chủ đề “Phát huy truyền thống anh hùng và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, toàn quân thi đua xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cùng đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ XI là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, mở ra hướng phát triển mới của phong trào TĐQT trong toàn quân và dân quân tự vệ cả nước.

Đại hội là nơi hội tụ những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đại diện cho các cơ quan, đơn vị, các lĩnh vực công tác và nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, xây dựng đơn vị. Mỗi điển hình tiên tiến không chỉ là tấm gương về tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, kỷ luật, mà còn là biểu tượng của khát vọng cống hiến, góp phần cùng đất nước, quân đội vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu khai mạc đại hội, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, những năm qua, phong trào TĐQT luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện, trở thành phong trào hành động cách mạng của cán bộ, chiến sĩ toàn quân và dân quân tự vệ cả nước.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Phong trào diễn ra liên tục, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, đạt kết quả to lớn, thực sự là động lực cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân khắc phục khó khăn, gian khổ, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

“Đây là dịp để chúng ta tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong quân đội và dân quân tự vệ, biểu dương thành tích, chiến công và những nhân tố mới đã hình thành, đang phát triển trong phong trào TĐQT 5 năm qua, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào TĐQT và tiến hành có hiệu quả công tác khen thưởng trong 5 năm tới”, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Trình bày báo cáo tóm tắt kết quả phong trào TĐQT toàn quân, Đại tướng Trịnh Văn Quyết cho biết, 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào TĐQT được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời, toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Phong trào TĐQT diễn ra sôi nổi, rộng khắp, có nhiều đổi mới, nhiều hoạt động nổi bật, nhất là thi đua trong công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống các loại tội phạm, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn...

Đại tướng Trịnh Văn Quyết trình bày báo cáo tại đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo Đại tướng Trịnh Văn Quyết, giai đoạn 2025-2030, với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng và phong trào TĐQT tập trung vào việc tiếp tục thực hiện hiệu quả các kế hoạch, chương trình, nội dung trọng điểm trong thi đua và công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến... Cùng với đó, toàn quân tổ chức tốt hoạt động thi đua chào mừng các sự kiện chính trị của Đảng, đất nước và quân đội, trước mắt đẩy mạnh thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII trong năm 2025 và Đại hội Đảng lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong năm 2026...

TRẦN BÌNH