Mọi công tác tham mưu, đề xuất phải xuất phát từ thực tiễn, từ nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, bảo đảm quản trị Đảng hiện đại, lấy chất lượng, hiệu quả công việc làm thước đo hàng đầu đánh giá các tổ chức đảng và đảng viên.

Sáng 24-9, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế nhiều biến động phức tạp, Đảng đã thể hiện bản lĩnh vững vàng, lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được nhiều thành tựu quan trọng; đang phấn đấu hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIII đề ra, tạo nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, mỗi chủ trương, văn kiện, nghị quyết của Đảng đều mang đậm dấu ấn tham mưu chiến lược của các cơ quan Đảng Trung ương. Kết quả đạt được thời gian qua đã khẳng định vai trò nòng cốt, gương mẫu, đi đầu của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; nâng cao uy tín, vị thế, sức mạnh của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với chế độ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đất nước đang đứng trước thời điểm bước ngoặt, cơ hội lịch sử để phát triển nhanh, bền vững, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để đạt được khát vọng đó, Đảng phải không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện.

Tổng Bí thư khẳng định, các cơ quan Đảng Trung ương là “bộ tham mưu chiến lược”, trực tiếp phục vụ Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong hoạch định đường lối, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận. Chất lượng hoạt động của các cơ quan này có ý nghĩa quyết định đến sức mạnh lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của toàn Đảng. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc trọng trách lớn lao trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương nghiên cứu, quán triệt và triển khai 3 yêu cầu đột phá: bảo đảm tính Đảng, tính chiến đấu, tính tiên phong trong mọi mặt công tác. Các tổ chức đảng, đảng viên phải gương mẫu, kiên định, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội.

Đảng bộ cần thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, trở thành kiểu mẫu để các tổ chức đảng trong hệ thống chính trị noi theo. Các ban, cơ quan của Đảng phải phối hợp chặt chẽ, thiết lập cơ chế liên thông, đồng bộ, hình thành một khối thống nhất – một “bộ tổng tham mưu chiến lược” gắn kết các lĩnh vực: tham mưu, tổ chức, kiểm tra, nội chính, chính sách – chiến lược, tuyên giáo, dân vận, lý luận, tuyên truyền… nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, mọi công tác tham mưu, đề xuất phải xuất phát từ thực tiễn, từ nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân; gắn bó mật thiết với nhân dân, củng cố niềm tin và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”, Tổng Bí thư dẫn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Về định hướng công tác nhiệm kỳ mới, Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, đi trước một bước trong nắm bắt tình hình, dự báo xu thế, đề xuất giải pháp đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo trong tình hình mới. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn gắn với hoạch định chính sách; trước mắt, tập trung tham mưu triển khai các nội dung cốt lõi mà Đại hội XIV của Đảng quyết định, bảo đảm thực hiện hiệu quả 3 mục tiêu lớn của đất nước là: giữ vững ổn định, phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy đảng trong Đảng bộ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc; phát huy dân chủ, nêu gương, nói đi đôi với làm; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, biến nghị quyết của Đảng thành hành động thiết thực, kết quả cụ thể. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong Đảng, bảo đảm quản trị hiện đại, lấy chất lượng, hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá các tổ chức đảng và đảng viên.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, cần đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ – vấn đề “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng. Ông yêu cầu tập trung tham mưu đổi mới nội dung đánh giá, lựa chọn, sử dụng cán bộ hợp lý; từ đó tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy, lãnh đạo, quản lý và cán bộ tham mưu chiến lược của Đảng, của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên phát triển thịnh vượng của đất nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ ở các cơ quan Đảng Trung ương, tương xứng với trọng trách của từng cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương cần quán triệt, nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của mình.

“Phải thấy rõ vinh dự được làm việc trong các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, đồng thời phải thấy được trách nhiệm rất nặng nề, từ đó không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực công tác; đề cao kỷ luật, kỷ cương, gương mẫu trong lời nói và việc làm; luôn có tư duy đổi mới, sáng tạo, không bảo thù, trì trệ; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước, của nhân dân lên trên hết, trước hết” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

TRẦN BÌNH