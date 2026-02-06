Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, tuần tra tại Đặc khu Trường Sa

Ngày 6-2, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 do Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 làm Trưởng đoàn, bắt đầu hải trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời thăm, chúc tết các tàu đang khai thác thủy sản tại vùng biển Đặc khu Trường Sa.

Chuyến đi được triển khai trong thời điểm cận kề Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mang ý nghĩa sâu sắc; thể hiện rõ quyết tâm cao của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển; đồng thời góp phần cùng các lực lượng và địa phương trong cả nước thực hiện hiệu quả các giải pháp tháo gỡ “thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu.

Đoàn công tác tặng quà tết cho cán bộ, chiến sĩ tàu KN 466 trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ

Trong chuyến công tác, đoàn tập trung kiểm tra toàn diện công tác sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển; tổ chức tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế liên quan đến chống khai thác IUU, góp phần xây dựng nghề cá bền vững, có trách nhiệm.

Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 quán triệt, giao nhiệm vụ cho thành viên đoàn công tác trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ

Bên cạnh đó, đoàn công tác đã tổ chức thăm hỏi, chúc tết, tặng quà và động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ các tàu đang làm nhiệm vụ và nhân dân đang khai thác thủy sản, sinh sống, công tác tại khu vực biển Đặc khu Trường Sa. Các phần quà tết gồm những nhu yếu phẩm thiết yếu, chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển đối với quân và dân nơi đầu sóng, ngọn gió.

Tàu KN 466 lên đường thực hiện nhiệm vụ

Hoạt động ý nghĩa này không chỉ góp phần củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên biển, mà còn lan tỏa tình cảm hậu phương – tiền tuyến, tiếp thêm niềm tin, động lực để cán bộ, chiến sĩ các tàu đang làm nhiệm vụ và nhân dân đang khai thác thủy hải sản tại vùng biển Đặc khu Trường Sa yên tâm công tác, lao động, sản xuất, kiên cường bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

ĐỨC ĐỊNH