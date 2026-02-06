HĐND TPHCM khóa X khai mạc kỳ họp thứ 8: Xem xét, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Theo Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh, kỳ họp thứ 8, HĐND TPHCM xem xét, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù của thành phố.

Ngày 6-2, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề).

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh VIỆT DŨNG

Dự kỳ họp có các đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Lộc, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương (trước đây).

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ trước kỳ họp. Ảnh VIỆT DŨNG

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cho biết, kỳ họp thứ 8, HĐND TPHCM xem xét, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù của thành phố.

Kỳ họp cũng xem xét chủ trương đầu tư một số dự án giao thông quan trọng mang tính kết nối và liên kết vùng nhằm góp phần giảm áp lực giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực phát triển lâu dài cho thành phố và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Các đồng chí chủ tọa kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đó là, thống nhất UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các dự án cầu, đường trục kết nối khu vực cửa ngõ, cảng biển và các tuyến vành đai... Đồng thời, kỳ họp cũng sẽ tiến hành công tác nhân sự theo quy định.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Kỳ họp hôm nay cũng là kỳ họp cuối cùng của HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong suốt nhiệm kỳ qua, HĐND TPHCM đã không ngừng đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng quyết định và giám sát, đồng hành cùng UBND TPHCM tháo gỡ nhiều khó khăn, ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng nhằm phục vụ sự phát triển chung và chăm lo đời sống nhân dân”, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh chia sẻ.

Dù vậy, theo đồng chí, phía trước vẫn còn nhiều nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện, đòi hỏi chúng ta phải có những quyết sách thận trọng, trách nhiệm để tạo nền tảng thuận lợi cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị các vị đại biểu HĐND TPHCM tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân thành phố, tập trung nghiên cứu kỹ tài liệu, thảo luận thẳng thắn, khách quan, xem xét toàn diện các nội dung trình kỳ họp, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người đại biểu nhân dân, bảo đảm các nghị quyết được thông qua có chất lượng, khả thi và sớm đi vào cuộc sống.

