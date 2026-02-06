Khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động

Tại kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch HĐND TPHCM đã gửi lời cảm ơn cử tri và nhân dân thành phố đã luôn tin tưởng, theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, tạo điều kiện để HĐND TPHCM hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sau một buổi làm việc, trưa 6-2, kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bế mạc.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu bế mạc. Ảnh VIỆT DŨNG

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh, kỳ họp thứ 8 HĐND Thành phố đã xem xét, thảo luận kỹ lưỡng và thống nhất thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Qua đó, kịp thời tạo cơ sở pháp lý để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy đầu tư, phát triển hạ tầng, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân thành phố.

"Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ giải quyết các yêu cầu cấp thiết trước mắt mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của thành phố, đặc biệt trong việc thúc đẩy các dự án hạ tầng giao thông mang tính kết nối, liên kết vùng. Đồng thời, góp phần ổn định nhân sự bộ máy nhà nước, thông qua chế độ phục vụ hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam 2 cấp và điều hành của chính quyền thành phố", Chủ tịch HĐND TPHCM khẳng định.

Lãnh đạo HĐND, UBND TPHCM chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới. Ảnh VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Võ Văn Minh, kết quả của kỳ họp chỉ thực sự trọn vẹn khi các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Ngay sau kỳ họp này, HĐND Thành phố sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết.

Đồng chí đề nghị UBND Thành phố và các sở, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch hành động; phân công trách nhiệm rõ ràng, chủ động phối hợp triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực hiện.

“Mỗi cơ quan, đơn vị cần phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh, để các chủ trương, chính sách nhanh chóng phát huy hiệu quả trong thực tiễn”, Chủ tịch HĐND TPHCM yêu cầu.

Đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết. Ảnh VIỆT DŨNG

Tại kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch HĐND TPHCM khẳng định, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, HĐND TPHCM đã nỗ lực đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng quyết nghị và giám sát, đồng hành cùng chính quyền thành phố trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn, chăm lo đời sống nhân dân và góp phần giữ vững ổn định, phát triển của thành phố.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh VIỆT DŨNG

Thay mặt Thường trực HĐND TPHCM, đồng chí Võ Văn Minh gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Thành ủy; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của UBND TPHCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cùng các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị đã luôn đồng hành cùng HĐND Thành phố trong suốt nhiệm kỳ.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu nhân sự tại kỳ họp. Ảnh VIỆT DŨNG

Đồng chí cũng gửi lời cảm ơn bà con cử tri và nhân dân thành phố đã luôn tin tưởng, theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, tạo điều kiện để HĐND TPHCM hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ HĐND Thành phố khóa mới, giai đoạn 2026 - 2031, sẽ bắt đầu trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, với những yêu cầu rất cao về chất lượng tăng trưởng, quản trị đô thị và nâng cao đời sống nhân dân. TPHCM tiếp tục được kỳ vọng giữ vai trò đầu tàu phát triển của cả nước. Đồng chí Võ Văn Minh tin tưởng, HĐND Thành phố khóa mới sẽ kế thừa và phát huy những thành quả đạt được, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng nghị quyết và giám sát; khai thác hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù theo các nghị quyết của Quốc hội, tạo động lực phát triển mới cho thành phố trong giai đoạn tới.

THU HƯỜNG - CẨM NƯƠNG